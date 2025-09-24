La mujer ya es empresaria pero quiere ser directiva

Begoña Fernández-Costales, presidenta de FEDA, cree que se están registrando avances, pero queda camino por delante. La presencia de la mujer en el panorama laboral es innegable, pero están sobre todo en "puestos rasos". FEDA quiere que se eliminen las trabas que se siguen encontrando para acceder a los puestos de toma de decisiones. Menos de un 10 por ciento de los cargos directivos en Asturias están ocupados por mujeres.

Para poner datos objetivos encima de la mesa, FEDA trabaja en un estudio sobre el impacto en la economía que tienen las empresas lideradas por mujeres. Los datos ya dicen que tienen mejores resultados aquellas empresas que dan un papel relevante a las mujeres, pero quieren trasladar esas cifras al PIB.

En la gala de esta tarde, que tendrá por lema "De Asturias al Mundo", se reconocerá a Esther y Sandra Manzano, referentes del sector gastronómico al frente del Grupo Manzano, como Premio Mujer Empresaria 2025. Asimismo, la directora de Aquarbe, Carmen María Álvarez, ha sido galardonada con el Premio Mujer Directiva por su brillante carrera profesional y su firme implicación con la igualdad. El Premio Empresaria o Directiva ha recaído en Rebeca Bolado, socia fundadora de Apparentia, mientras que el Premio Empresa/Entidad Igualitaria ha sido para el Hospital Ribera Covadonga, donde el 75 por ciento de sus directivas son mujeres. Además, el jurado ha acordado una Mención Especial al Grupo de Cultura Covadonga, en reconocimiento a su histórica labor en favor del deporte femenino y la inclusión de las mujeres en todas las disciplinas y niveles de su estructura deportiva y social.