La atención a la diversidad no cumple lo prometido

El mencionado pacto prometía el refuerzo de profesorado de atención a la diversidad y auxiliares. Con esas bases, en el CP El Llano debería haber como mínimo dos auxiliares educativas. Al haber únicamente una, "está desbordada", afirma la presidenta del AMPA, Beatriz Pérez. Asegura que la dirección del centro lleva advirtiendo desde julio a la consejería de educación de esta circunstancia, dado que se ha logrado poner en marcha un "Aula abierta" que ha motivado un incremento del alumnado con necesidades. Pero desde el gobierno asturiano no hay respuesta. Beatriz entiende que la gestión administrativa es compleja, pero cree que "hay prioridades". Y la atención al alumnado con dificultades debería ser una.

Más allá de su caso, que no es excepcional en Gijón, desde el AMPA abogan por estudiar caso por caso a la hora de establecer cuántas auxiliares son necesarias. Entre el alumnado con necesidades hay diferentes grados, y puede darse el caso de que un único niño o niña necesite una auxiliar en exclusiva mientras que en otros sea más llevadero. Pero tienen claro que una auxiliar para 16 niños (9 de ellos necesitan ayuda en el comedor de la que también se ocupa la misma profesional) es demasiado.

Los padres y madres de El Llano están recogiendo firmas para, en caso de no ser atendidos, meter por registro. Beatriz cree que lo mínimo es "ser escuchados".

Por otro lado, en el colegio público también se encuentran con un problema recurrente. Cuando el personal de conserjería no acude al centro por cortos periodos de tiempo nadie asume sus funciones. Bueno, nadie no. Los docentes y los padres y madres se hacen cargo. Hay cabreo, sentencia Pérez. Porque temen que los ecos de la huelga educativa se hayan apagado con el verano.