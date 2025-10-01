Nacimiento de los barrios de Gijón

Porque la década de los 70 Gijón vivió su gran cambio urbano. Era una ciudad que pasó de tener 86.000 habitantes en la década de los 50 a 209.000 en los 70. La población prácticamente se triplicó y era necesario ampliar la ciudad para acogerles. Fueron naciendo nuevos barrios. Algunos como Nuevo Gijón correspondieron a la iniciativa privada (Uninsa lo promovió para dar cobijo a sus trabajadores) y otros de promoción estatal, como el Polígono de Loli. La expansión fue salvaje y sin demasiada planificación. La improvisación reinó, aprovechando las reservas de suelo existentes. Además, nos cuenta Héctor, el problema de la vivienda no es nuevo. En aquellos años no era nada sencillo encontrar casa. Proliferaron las infraviviendas, varias familias enteras compartían un mismo espacio...

Para hacernos una idea del desarrollo urbano de aquella época, en el Polígono no debería haber viviendas, sino trenes. En Nuevo Gijón todas las viviendas deberían tener escasa altura. Pero lo que se hizo por toda la ciudad en expansión fue ir encajando bloques y promociones como se pudo. Tampoco se pensó en cómo vivirían los habitantes. Primero el promotor construía y luego el Ayuntamiento pensaba cómo hacer llegar los servicios.

Pero teniendo en cuenta todo lo que debía abarcar, el consistorio no llegaba a todo. Ese fue el germen del potente asociacionismo que tiene Gijón. Los vecinos se unieron para exigir equipamientos básicos, calles asfaltadas...Y se hizo en un momento en el que protestar no era tan sencillo, o seguro. Porque seguía la dictadura.

En esa década de los 60-70 nacieron muchos barrios. Pero algunos tienen una historia mucho más antigua. El barrio más antiguo de Gijón es El Carmen. Entonces se conocía como "El arrabal". También tiene larga trayectoria el Natahoyo.