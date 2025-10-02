¿Merece la pena soterrar el paseo del muro?

La presidenta vecinal María José Cuervo da por hecho de que técnicamente el soterramiento es posible. Pero anticipa que el coste será importante, y entiende que no estamos para "obras faraónicas". Hay otras prioridades, añade, a lo que se unen los miedos y dudas de los vecinos acerca de los posibles riesgos que un eventual soterramiento pueda tener para las viviendas.

María José recuerda que el barrio de La Arena tiene una particularidades geotécnicas que ponen en duda la conveniencia de excavar un túnel. Entiende además que "hay muy poco tráfico" y no merecería la pena. Salvo momentos puntuales, afirma, los vehículos eligen otras rutas y ya ni siquiera se ven grandes atascos en agosto. Eso les hace preferir otras opciones, como una plataforma única, con un paseo verdificado, acercas anchas y un sistema que permita abrir el paseo a los coches si se considera necesario.

Desde la AAVV La Arena reconocen que puede haber diferentes sensibilidades entre los 20.000 vecinos del barrio, pero creen mayoritario el rechazo al soterramiento.

El ayuntamiento les ha explicado que las catas comenzarán el 20 de octubre y finalizarán a principios de 2026. Les han garantizado que se realizarán en los horarios que menos molestias causen al descanso vecinal.