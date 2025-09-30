Investigadores asturianos ayudan a desvelar los secretos del universo

Daniel Santos es investigador del departamento de Física de la Universidad de Oviedo y también del ICTEA (Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias). Nos explica que el proyecto que está en marcha está pensado para entender mejor los neutrinos, elementos muy difíciles de detectar pero que están presentes en la tierra y pueden esconder muchos secretos del universo. En este experimento, que replicará a mucha mayor escala un proyecto anterior, se quiere hacer interactuar a los neutrinos con moléculas de agua para ver cómo reaccionan.

El papel de Daniel se centra en conseguir que los datos que pudiesen salir del experimento no estén "falseados". Nos explica que el detector de neutrinos está ubicado a 600 metros de profundidad bajo una montaña en Hida (Japón), donde se ha construido una piscina enorme, de más de 70 metros de altura y 68 de diámetro. Una vez llena de agua los neutrinos pueden dar respuestas...Habrá que esperar a finales de 2027 o principios de 2028 para empezar a investigar.

Muchos científicos querrían estar en este proyecto y desde la Universidad de Oviedo lo han conseguido investigadores de Oviedo, Gijón y Mieres. Gonzalo nos explica cómo fue su desembarco en el proyecto.