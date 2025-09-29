Asturias sigue ayudando a quien padece la violencia en Colombia

2 de esas personas fueron asesinadas a su regreso a Colombia. El riesgo está ahí, pero vuelven porque quieren defender por su tierra. Bien lo saben nuestras dos invitadas.

Greyci Solano es lideresa social, comunal y sindical, defensora de los derechos humanos, delegada ante la asamblea del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón, SINTRACARBON-CUT. Presidente la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Barrancas-Guajira. Ha sido desplazada por los hostigamientos y amenazas y ha sufrido un intento de homicidio en las puertas de su casa. Las autoridades reconocieron desde hace un año que el riesgo para su vida es extraordinario. Llegó a estar encañonada con una pistola.

Mónica Arroyave es ingeniera biomédica, estudiante de derecho y defensora de los Derechos Humanos. Es responsable del área de derechos humanos y paz de asociaciones de estudiantes y de la JUCO en Medellín. Desde febrero del 2025 ha venido recibiendo amenazas de muerte del grupo paramilitar Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, y de otras bandas armadas que la estigmatizan junto a otras personas de su colectivo. Le dieron pocas horas para irse de Medellín. Las amenazas advierten de que les van a volar la sede y los van a asesinar.

Aunque hay momentos mejores y peores, la violencia y la corrupción es algo muy arraigado en Colombia. Difícil terminar con ello. Por eso la lucha de personas como Greyci y Mónica molesta a mucha gente, hasta el punto de amenazar sus vidas. Su estancia en Asturias les permite relajarse un poco y proyectar su futuro. También dar tiempo a las autoridades colombianas a cumplir con su deber de protegerlas.

Javier Arjona, de Soldepaz Pachakuti, nos cuenta que este programa ha sido pionero y replicado por muchas regiones. Desafortunadamente, ha vivido momentos mejores en cuanto a apoyo institucional por parte del gobierno asturiano. El apoyo del gobierno municipal, agradece, no ha variado pese a los cambios de gobierno.