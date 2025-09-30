"La extrema izquierda no existe"

La cita ha llegado rodeada de la polémica por la presencia de la diputada del Congreso Mertxe Aizpurua, de EH Bildu. PP y Vox han denunciado que se invite a una "condenada por apología del terrorismo" a un acto en un "espacio dependiente de la Fundación Municipal de cultura. Covadonga Tomé resta importancia a las críticas y recuerda que el museo del ferrocarril es un espacio en el que se pueden organizar actos de este tipo y solicitaron el permiso para ello. Respecto a la presencia de la diputada vasca, cree que es un acto de "madurez democrática" porque "sin olvidar el pasado" hay que "pasar página". Y cree que lo que aporte Mertxe Aizpurua es importante porque hay que unirse para parar a la extrema derecha. Considera que la polémica que trata de generar Vox es "artificial".

Respecto a la necesidad de parar a Vox, dice Tomé que se trata de un partido que "niega los derechos de las mujeres, los migrantes o el planeta". Y si se habla de extrema derecha y no de extrema izquierda es, entiende la diputada del grupo mixto, porque "no existe". Existe "una izquierda a la izquierda del Psoe".

En el acto de esta tarde, a las 19.30h, participan también Gerardo Pisarello (Comuns) y Enrique del Teso, doctor en Filosofía y Letras y profesor titular de Lingüística en la Universidad de Oviedo. Son las personas que querían que estuviesen, aunque Tomé reconoce que para frenar la extrema derecha es importante un frente común de la izquierda.

También preguntamos a la diputada por el peaje del huerna. No oculta que detrás de la actitud beligerante que trata de mostrar el gobierno y el Psoe asturiano hay mucho "postureo", pero estamos ante una oportunidad de suprimir el peaje que debe aprovecharse. Esperará a ver si la promesa socialista de hacer lo que esté en su mano para eliminarlo es real. "Ya llegan tarde", advierte.

