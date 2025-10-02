La brecha intergeneracional en el mundo cultural

Una vez al mes reunimos a jóvenes y mayores para hablar y conocer sus puntos de vista sobre diferentes temas. Hoy los jóvenes, representados por Alma, del Conseyu de la Mocedá, propone hablar de cultura. Porque a los jóvenes les interesan unas cosas y puede que a los mayores otras. Es algo que confirma Elena, nuestra mayor de referencia, pero eso no quiere decir que no haya puntos de encuentro. Otra cosa es que cada propuesta tenga un público objetivo o que capte más la atención de un grupo de edad que otro. Elena por ejemplo ha aprendido que existen batallas de gallos sin animales, y Alma entiende que sería bueno contar más con los jóvenes si el Ayuntamiento quiere que en sus eventos culturales vayan más jóvenes.

También vemos que la brecha integeneracional cultural existe desde el mismo concepto de cultura. Para los mayores es cultura aquello a lo que pueden ir y asistir. Los jóvenes ven la cultura globalizada a golpe de click. Hay otras diferencias, como el tiempo necesario, la economía, los espacios en los que se ve la cultura...

¿Qué buscan los jóvenes? ¿Qué buscan los mayores? ¿Hay un punto de encuentro? ¿Se entienden unos y otros? Como siempre, en esta conversación surgen diferentes temas y hablando de una cultura tan rica y variada en Gijón pues mucho más. Especial mención para el FICX, que es un punto de encuentro cultural aunque se ha preocupado mucho por dar protagonismo a los jóvenes.