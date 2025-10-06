Ser voluntario "provoca adicción"

37 entidades están presentes en los centros universitarios de la ciudad. Y los resultados son positivos. Cada vez se capta a más voluntarios a través de esta iniciativa, afirma el vicerrector de estudiantes. Alfonso López asegura que hay voluntarios en todos los grados, aunque son aquellos en los que hay más alumnado los que más voluntarios aportan. También se ve una relación entre los estudios que se cursan y el área de voluntariado que interesa.

Los universitarios colaboran con causas altruistas por el enriquecimiento personal que provoca. Es algo que provoca adicción, asegura López, médico de profesión. Por eso que el voluntariado se traduzca en un reconocimiento de créditos (uno por cada 25 horas de voluntariado, con un máximo de tres por curso y seis por grado) y la acreditación de competencias blandas no es lo importante, afirma el vicerrector. Lo importante es comprobar que uno se siente bien al ayudar a otros. En la misma línea, preguntado sobre la posibilidad de ligar la gratuidad de los estudios universitarios que se ha anunciado a realizar labores de voluntariado, López cree que no sería un factor decisivo.

El programa de esta semana incluye la exposición "Voluntad.es… lo que te diferencia" en los pasillos del edificio polivalente de la Escuela Politécnica de Ingeniería. El Aula 13 de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos se presentará la Semana del Voluntariado y se desarrollará una mesa de experiencias con historias inspiradoras de jóvenes voluntarios. También habrá un día dedicado a fomentar el voluntariado en ambos centros, ruta de puertas abiertas, talleres de simulación y ‘escape room’ solidaria. Por último, el viernes 10 de octubre tendrá lugar la Feria del Voluntariado, que se desarrollará de 10:00 a 18:00 horas en la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. Abierta a todo el mundo.