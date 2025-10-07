NO HABRÁ FINANCIACIÓN UE

Los vecinos piden priorizar las actuaciones contempladas en Cimavilla 2030

El Ayuntamiento no ha conseguido captar los 12 millones de euros a los que aspiraba para su Plan de Actuación Integrado Cimavilla 2030. Los Fondos Feder lo han dejado fuera, pero el equipo de gobierno asegura que se ejecutará igualmente con fondos propios.

Guillermo Figueroa

Gijón |

"Este Ayuntamiento tiene capacidad sobrada para invertir 24 millones de euros en el barrio alto durante los próximos 5 años”, afirma el ejecutivo. Y los vecinos confían en esa afirmación. Están tranquilos respecto a ese asunto, pero dan por hecho, como también parece hacerlo la alcaldesa, que los ritmos de ejecución no serán los inicialmente previstos y que contaban con el dinero de Europa. Por eso el presidente de la asociación vecinal Gigia de Cimavilla, Sergio Álvarez, pide priorizar.

Los vecinos del barrio alto reclaman que se ejecuten en primer lugar todas las actuaciones, entre las 26 previstas, que doten al barrio de los servicios que necesita. Y se pospongan todo lo que tenga que ver con el turismo. No se oponen a que se invierta en ese sector, pero creen que en los últimos años todo lo que se ha hecho en el barrio estaba más pensado en el visitante que en el vecino, y ha llegado el momento de "equilibrar las tornas".

Sergio desconoce por qué los fondos Feder sí han dado luz verde a proyectos de Oviedo o Avilés y han dejado fuera a Gijón. Pero no duda de que los técnicos presentaron un buen proyecto.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer