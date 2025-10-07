Los vecinos piden priorizar las actuaciones contempladas en Cimavilla 2030

"Este Ayuntamiento tiene capacidad sobrada para invertir 24 millones de euros en el barrio alto durante los próximos 5 años”, afirma el ejecutivo. Y los vecinos confían en esa afirmación. Están tranquilos respecto a ese asunto, pero dan por hecho, como también parece hacerlo la alcaldesa, que los ritmos de ejecución no serán los inicialmente previstos y que contaban con el dinero de Europa. Por eso el presidente de la asociación vecinal Gigia de Cimavilla, Sergio Álvarez, pide priorizar.

Los vecinos del barrio alto reclaman que se ejecuten en primer lugar todas las actuaciones, entre las 26 previstas, que doten al barrio de los servicios que necesita. Y se pospongan todo lo que tenga que ver con el turismo. No se oponen a que se invierta en ese sector, pero creen que en los últimos años todo lo que se ha hecho en el barrio estaba más pensado en el visitante que en el vecino, y ha llegado el momento de "equilibrar las tornas".

Sergio desconoce por qué los fondos Feder sí han dado luz verde a proyectos de Oviedo o Avilés y han dejado fuera a Gijón. Pero no duda de que los técnicos presentaron un buen proyecto.