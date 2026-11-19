ASPACE HUESCA y la Asociación de Pasteleros Artesanos de la Provincia de Huesca presentaron ayer en el Salón Saura de la Diputación Provincial de Huesca el Turrón Solidario 2026, conocido como “Tuturrón”. El acto, presentado por personas usuarias de la entidad, siguió a la presentación celebrada en Barbastro y reunió a representantes institucionales, pasteleros, empresas colaboradoras y familias. Lo recaudado se destinará a apoyar los proyectos de ASPACE HUESCA, entre ellos la nueva residencia en entorno urbano en Huesca.

La diputada de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Huesca, Lola Ibort, subrayó la importancia de terminar de construir la residencia de ASPACE HUESCA y reafirmó la implicación de la institución con el proyecto. El presidente de la Asociación de Pasteleros Artesanos, Jairo Vincelle, destacó el gran esfuerzo del gremio, que ha dedicado todas las horas necesarias para sacar adelante la iniciativa. También resaltó el carácter provincial del proyecto, con una presentación previa en Barbastro que dio visibilidad local a la ciudad de la que son Pastelería Iris y Pastelería Güerri.

Luis Raya, de Pastelería Iris, y José Borrachero, de Pastelería Güerri, autores de la receta, comentaron lo fácil que fue llegar a un consenso entre los dos y lo contentos que están de que ahora pueda probarla todo el mundo. El turrón combina praliné de cacao, crema de avellana y almendra tostada y laminada, dispuesta para conseguir una textura al estilo milhojas. Julia Supervia, en representación de José Luis Supervia SL, empresa que aporta gran parte de las materias primas, señaló que están encantados de colaborar con una iniciativa tan buena por cuarto año, “una iniciativa que ya está consolidada”.

El vicepresidente de ASPACE HUESCA, Ismael Fernández, agradeció el apoyo recibido y presentó el proyecto de alimentación con productos texturizados para personas con disfagia. “Los pasteleros nos invitaron al desafío de texturizar el turrón solidario de este año, y aquí lo tenéis para probarlo todos”. Recordó además que faltan 100.000 euros para hacer realidad la fase III de la nueva residencia, “esperamos que lo recaudado por los pasteleros pueda suponer un gran paso para completar la financiación”. Por otro lado, presentó el diseño de la caja, “ha sido fruto de un proyecto del Centro de Día de ASPACE HUESCA, coordinado por la presidenta de la Asociación, Pilar Oliván”, añadió Fernández.

El Turrón Solidario 2026 está disponible en las pastelerías artesanas asociadas de la provincia de Huesca hasta agotar existencias, con unidades limitadas y sin venta online. Los fondos recaudados contribuirán a continuar los proyectos de ASPACE HUESCA para mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.