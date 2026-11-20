Cerca de 400 escolares de diferentes centros educativos de Huesca han participado este viernes en una jornada de conmemoración de los derechos de la infancia, organizada por las Ludotecas Municipales y La Ciudad de las Niñas y los Niños con motivo del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Teatro Griego del Parque Miguel Servet ha sido el escenario de esta actividad, en la que los niños y niñas han llenado el suelo y diferentes murales de dibujos, mensajes e imágenes relacionados con sus derechos.

“Hacemos visibles nuestros derechos” ha sido el lema elegido para esta mañana. Además de decenas de escolares, han participado los integrantes del Consejo de la Ciudad de las Niñas y los Niños quienes trabajan actualmente en las propuestas planteadas para este curso, centradas en la cultura y el turismo. Según ha explicado María Chic, una de las líneas de trabajo busca acercar el Festival Internacional de Cine de Huesca a los niños y niñas, mientras que otra plantea la creación de una ruta turística por la ciudad pensada especialmente para las familias y el público infantil, teniendo en cuenta qué lugares y actividades pueden resultar más interesantes para los menores.

Proyectos que ha valorado la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, presente en el acto. Ha recordado que estas propuestas se trabajan durante todo el año y ha destacado el interés de los escolares por participar en actividades relacionadas con el Festival de Cine, conocer a los actores que visitan Huesca y acercarse a uno de los acontecimientos culturales de referencia de la ciudad.