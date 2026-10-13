El hospital San Jorge incorpora "cuentos sanitarios" para ayudar a los niños a perder el miedo

El Hospital Universitario San Jorge de Huesca contará en sus recursos de atención pediátrica una colección de cuentos creados por Lorenzo Bergua, enfermero del centro, para ayudar a los niños a comprender mejor las pruebas, tratamientos e intervenciones médicas a las que pueden tener que enfrentarse durante una enfermedad.

La iniciativa surgió de una experiencia personal, dar respuesta a las preguntas y dudas de sus tres hijos pequeños que le consultaban a menudo en qué consistía su trabajo o qué había hecho a lo largo de la jornada. Al intentar trasladarles la realidad del hospital con naturalidad y sin generar miedo, descubrió que apenas existían materiales adaptados para ayudar a los niños a comprender el entorno sanitario. Así es como comenzó a escribir historias protagonizadas por niños que viven situaciones similares a las que pueden encontrarse durante una enfermedad o una estancia hospitalaria.

El resultado son 48 cuentos con grandes ilustraciones y pequeños textos en los que utiliza un lenguaje sencillo, cercano y adaptado a su edad. A través de estas historias se explican de forma comprensible situaciones habituales del ámbito sanitario, como la colocación de una escayola, la realización de una radiografía o una extracción sanguínea, pero también procesos de mayor complejidad y recorrido, como la diabetes tipo 1 o el cáncer infantil. De este modo, la colección aborda tanto experiencias asistenciales puntuales como enfermedades crónicas o tratamientos prolongados, ayudando a los niños y a sus familias a comprender mejor qué sucede, por qué es necesario y cómo afrontarlo con mayor tranquilidad.

La colección está pensada no solo para los pacientes, sino también para sus familias y para los propios profesionales sanitarios, que con frecuencia deben acompañar a los niños en momentos especialmente delicados. Gracias a una campaña de donaciones impulsada por el propio autor, la colección completa ha llegado ya al Hospital Universitario San Jorge de Huesca y al Hospital Materno Infantil Miguel Servet de Zaragoza. Sin embargo, el proyecto va más allá del ámbito hospitalario ya que Bergua ha desarrollado también la plataforma digital Cuentos Sanitarios y un aula virtual que permite trabajar cada historia en entornos educativos y sanitarios.

Cada cuento cuenta además con materiales complementarios, entre ellos una guía para profesionales sanitarios, una guía para el profesorado y un cuaderno de actividades, concebidos para facilitar el trabajo educativo tanto en centros escolares como en consultas y otros dispositivos asistenciales.