LEER MÁS Más de un millón de aragoneses están llamados a votar el 29N

En estos comicios, 41.887 podrán ejercer su derecho al voto por primera vez y 31.107 lo harán por correo. El gasto de todo el dispositivo en Aragón tiene un coste de 1,7 millones de euros. Durante la jornada electoral, estarán activos 1.012 colegios electorales con 2.216 mesas y 4.760 urnas. Entre titulares y suplentes, están convocadas 19.994 personas.

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, destaca que 3.600 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas del Estado van a garantizar la seguridad hasta el domingo. En Aragón, se han imprimido más de 10 millones de papeletas para el Congreso y más de un millón para la Senado.

Aragón cuenta con 13 de los 25 municipios del país en los que la candidatura más votada siempre coincide con el ganador de las elecciones generales. Esto ha ocurrido en las 16 elecciones presidenciales que se han celebrados desde 1977. La mayoría de esos municipios, que representan el termómetro de la realidad política, son medianas o pequeñas localidades.

Seis corresponden a la provincia de Huesca, donde destaca Jaca, seis a la de Zaragoza, entre ellas Fuentes de Ebro, y una a la de Teruel, La Cañada de Verich. Además, habitualmente el partido más votado en todo Aragón es el que gana las elecciones generales. El sociólogo, Ignacio Urquizu, explica que la Comunidad Autónoma es una España en miniatura, ya que es un reflejo de los valores medios del país. Aragón coincide con la media española en tendencia política, nivel de estudios o personas que trabajan en el sector público o privado.