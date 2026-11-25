LEER MÁS Ya está listo el dispositivo de las elecciones autonómicas

Más de un millón de aragoneses están llamados a votar para las elecciones generales del 29 de noviembre, son 76.130 en la provincia de Zaragoza, 175,501 en Huesca y 105.942 en Teruel. De ellos 45.001 residen en el extranjero y 41.887 son nuevos votantes. Se elegirán 13 diputados al Congreso en todo Aragón (7 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel) y 12 senadores (4 en cada provincia).

Para desarrollar con garantías la jornada electoral desde Delegación desplegarán un dispositivo de más de 27.500 personas, que trabajarán en distintos ámbitos. Habrá 3.600 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 100 más que en los anteriores comicios de 2023, que sumarán 4.000 con los agentes de Policía Local.

VOTO POR CORREO Y CON DNI ELECTRÓNICO

La delegada del Gobierno, Noelia Herrero, asegura que durante la jornada se podrá votar con libertad y seguridad, también a través del sistema por correo, que han solicitado 31.107 aragoneses.

Además, se ha introducido la novedad de poder votar con DNI electrónico. Herrero ha detallado que los presidentes de mesa han recibido formación específica para garantizar el derecho a voto a través de este sistema.

En este sentido, están convocados 19.944 miembros de mesa y estarán al frente 6.648 personas con un presidente y dos vocales. En los 731 municipios aragoneses se han acondicionado 1.012 locales electorales.