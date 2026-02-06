Ya está listo el dispositivo de las elecciones autonómicas

LEER MÁS Aragón irá a elecciones el 8 de febrero

999.892 aragoneses podrán ejercer hoy su derecho al voto, de ellos más de 21.000 han solicitado hacerlo por correo, un 37% menos que en los comicios de 2023. También podrán elegir al próximo responsable de la Comunidad Autónoma, 44.433 personas que residen en 131 países del extranjero. La mayoría viven en Francia o Argentina. El centro de datos se ha instalado en el palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza. La vicepresidenta, Mar Vaquero, destaca el uso de la inteligencia artificial en el escrutinio.

Más de 9.000 personas van a participar en el dispositivo desplegado por el Gobierno aragonés. Ha sido un trabajo contrarreloj, ya que ha habido que organizarlo todo en 54 días.

Cruz Roja moviliza en todo Aragón a más de 200 voluntarios y 36 vehículos adaptados y ambulancias para trasladar a los votantes con movilidad reducida que lo soliciten hasta su colegio electoral. Este despliegue logístico busca garantizar que ejerzan su derecho personas hospitalizadas o usuarios de residencias, por ejemplo, que pueden solicitar el servicio por teléfono.