Huesca dará oficialmente la bienvenida a la Navidad este sábado, 28 de noviembre, a las 18’30 horas, con el tradicional encendido de la iluminación navideña en la plaza López Allué. El acto contará con la actuación de la cantante de jazz María Esteban y con la tradicional chocolatada popular, con 700 raciones. La iluminación navideña volverá a extenderse por todos los barrios de Huesca, alcanzando cerca de 40 calles y plazas de la ciudad. Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de nuevos elementos decorativos tridimensionales (3D).

Asimismo, se mantendrá la iluminación de las coníferas naturales situadas en la calle Gibraltar y en la avenida de los Pirineos, que se han convertido en elementos tradicionales de la Navidad oscense. A ellas se sumarán las coníferas ubicadas en el entorno del Centro Cultural Manuel Benito Moliner y en la Comandancia de la Guardia Civil.

Parte de la instalación correrá a cargo de Grupo Ximenez, empresa especializada en iluminación decorativa con más de 75 años de trayectoria en el sector, mediante un contrato valorado en 77.000 euros. Esta actuación se complementará con la iluminación que el área municipal de Servicios Generales instalará en otros puntos de la ciudad.