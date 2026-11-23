“Huesca vive la Navidad. La ciudad que siempre nos reúne”, es el lema elegido este año por el Ayuntamiento de Huesca bajo el que se han organizado un amplio programa de actividades para todos los públicos. Programa y cartel de navidad que se ha dado a conocer en la plaza Santa Clara por la proximidad del primer aniversario del desalojo de los vecinos.

Huesca dará oficialmente la bienvenida a la Navidad el próximo sábado, 28 de noviembre, a las 18’30 horas, con el tradicional encendido de la iluminación navideña en la plaza López Allué. El acto contará con la actuación de la cantante de jazz María Esteban y con la tradicional chocolatada popular, con 700 raciones. La iluminación navideña volverá a extenderse por todos los barrios de Huesca, alcanzando cerca de 40 calles y plazas de la ciudad. Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de nuevos elementos decorativos tridimensionales (3D). Asimismo, se mantendrá la iluminación de las coníferas naturales situadas en la calle Gibraltar y en la avenida de los Pirineos, que se han convertido en elementos tradicionales de la Navidad oscense. A ellas se sumarán las coníferas ubicadas en el entorno del Centro Cultural Manuel Benito Moliner y en la Comandancia de la Guardia Civil.

Parte de la instalación correrá a cargo de Grupo Ximenez, empresa especializada en iluminación decorativa con más de 75 años de trayectoria en el sector, mediante un contrato valorado en 77.000 euros. Esta actuación se complementará con la iluminación que el área municipal de Servicios Generales instalará en otros puntos de la ciudad.

Amplia programación

El encendido marcará el inicio de la programación navideña que combinará tradición, música, cultura, ocio infantil y juvenil y actividades familiares, con especial protagonismo de las calles y plazas de la ciudad. Entre los principales atractivos de este año destaca la instalación de la pista de hielo en la plaza López Allué, y la Feria de Artesanía de Navidad, que volverá a instalarse en ese mismo espacio del 18 de diciembre al 6 de enero. La música volverá a ser protagonista durante las fiestas con los tradicionales vermús musicales navideños, que llenarán de ambiente las calles del centro de Huesca. El 24 de diciembre se celebrarán actuaciones de 12 a 15 horas en la plaza López Allué, los Porches de Galicia y el entorno del Coso Bajo y San Lorenzo. Además, el 31 de diciembre se han programado otras dos actuaciones musicales para despedir el año en un ambiente festivo.

Pensando en los más pequeños, regresará el PequePop 2026, que se celebrará el 20 de diciembre en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner con la actuación de “The Cucumbers Kids”. Evento que volverá a tener además un componente solidario, ya que los menores de 10 años podrán acceder gratuitamente entregando un juguete en buen estado destinado a una organización benéfica, siempre acompañados de un adulto.

Uno de los grandes protagonistas de las vacaciones escolares volverá a ser Guirigay, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de diciembre en el Palacio de Congresos. Además, el 30 de diciembre tendrá lugar la Fiesta Infantil de Fin de Año, con el espectáculo Jauja, de Los Titiriteros de Binéfar, a las 18 horas en el Palacio de Congresos. El último día del año, los más pequeños podrán disfrutar de las tradicionales campanadas infantiles, que se celebrarán a las 12 horas en los Porches de Galicia. Por la tarde, a partir de las 17 horas, las calles de Huesca volverán a llenarse de deporte, disfraces y ambiente festivo con la San Silvestre, organizada por la Peña Recreativa ZOITI.

El momento más esperado llegará el 5 de enero, a partir de las 18 horas, con la Gran Cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá las calles de Huesca hasta llegar a la plaza de Navarra. Allí tendrá lugar un espectáculo de animación, luz y sonido, seguido del tradicional mensaje de Sus Majestades y un final pirotécnico. A estas actividades se sumarán las atracciones de feria infantiles, las visitas guiadas por la ciudad y numerosas propuestas culturales, musicales y de ocio que conoceremos próximamente.