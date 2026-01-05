Huesca se deja guiar por una estrella para recibir a los Reyes Magos

La capital oscense se prepara para vivir uno de los momentos más mágicos y esperados. Bajo el título “Siguiendo una estrella”, una cabalgata repleta de emoción y fantasía partirá este lunes a las 18 de la avenida Monreal, recorriendo el Coso y los Porches para culminar en la plaza de Navarra. Un desfile que recupera su recorrido habitual tras la finalización de las obras en el Casino

La Cabalgata que acompañará en Huesca a Melchor, Gaspar y Baltasar contará con cerca de quinientos participantes y de ella formarán parte los clubes de tiempo libre, distintos clubes de patinaje y baile, la Banda de Música de Huesca, las mairalesas infantiles, los carteros reales, heraldos a caballo bomberos, efectivos de Protección Civil y como novedad la unidad canina de la Policía Local de Huesca. El colofón lo pondrán las carrozas de los tres Reyes Magos. Al finalizar, habrá un espectáculo de luz y sonidoy sus majestades saldrán al balcón del Casino para dirigir sutradicional mensaje a los niños y niñas de Huesca.

Como broche final a la tarde, el cielo de Huesca se iluminará con un espectáculo de fuegos artificiales y la actuación de Los Lambreños, que volverán a hacer sonar, junto al público, el ya tradicional e imprescindible “Huesca ya se ve”. El Ayuntamiento de Huesca invita a toda la ciudadanía a vivir y cuidar esta noche única, pensada para compartir en familia y para recordar que la ilusión, la magia y la emoción forman parte de lo que somos como ciudad.