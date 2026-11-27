LEER MÁS Huesca se prepara para vivir la navidad llena de música, ocio y tradición en las calles

La campaña navideña del comercio oscense estrenará un calendario de Adviento que entre el 1 y el 24 de diciembre irá descubriendo escaparates diferentes en locales comerciales vacíos. La iniciativa pretende dinamizar las calles y dar visibilidad a aquellos establecimientos que actualmente se encuentran sin actividad, tal y como han explicado la presidenta de los comerciantes, Susana Lacostena, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

Según Lacostena, la campaña navideña siempre es decisiva para el sector, "ya que muchos establecimientos concentran entre el 40% y el 50% de su facturación en este periodo".

Entre las actividades programadas por el comercio para la campaña de Navidad también está la pista de hielo en la plaza López Allué que abrirá este sábado, tras el encendido de las luces. Y también la Ruta Mágica, con más de un centenar de establecimientos adheridos y que ofrece a los clientes completar un pasaporte con seis sellos mediante compras de un mínimo de 20 euros. Entre quienes lo consigan se sortearán 2.000 euros en premios. Uno de 500 euros, cuatro de 250 y cinco de 100.

Por otro lado, el 10 de diciembre tendrá lugar el Brindis Solidario en el Casino. Este año se reconocerá a los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, coincidiendo con su 50 aniversario, y se otorgará el premio Corazón de Ciudad a los hermanos Alfaro, impulsores de Podoactiva. Además, la casa de Papá Noel estará abierta para los más pequeños los días 22 y 23 de diciembre.

La alcaldesa Lorena Orduna ha señalado que el Gobierno de Aragón destina en diciembre otros 15.000 euros a Volveremos, el programa de incentivos al consumo que tiene como objetivo dinamizar la actividad comercial, fomentar las compras en los establecimientos de proximidad y ofrecer un ahorro directo a los consumidores. Orduna ha recordado que los usuarios deben consumir el saldo acumulado en la aplicación antes del día 31 de diciembre.