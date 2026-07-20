Javier Zamora, homenajeado en la Fiesta del Comercio de Huesca

Javier Zamora, de Milar Electrovisión, será homenajeado en la tradicional Fiesta del Comercio que celebra la Asociación de Comerciantes de Huesca el 11 de agosto, coincidiendo con las fiestas de San Lorenzo. Cada año se rinde homenaje a un comerciante por su trayectoria profesional y su contribución a la ciudad y en esta ocasión, se reconocerá la trayectoria de Javier Zamora, toda la vida dedicado al sector del electrodoméstico y más de 30 años al frente de Milar Electrovisón, hasta su jubilación. El colectivo destaca de él ser un ejemplo de comerciante y de relevo generacional.

La Fiesta del Comercio es uno de los actos más destacados de la programación de San Lorenzo del día 11 de agosto, que se celebra en la plaza López Allué. Tras la entrega del reconocimiento al comerciante homenajeado, se lleva a cabo el tradicional reparto de productos. Este año, se repartirán 100 kilos de jamón y 800 kilos de melón.

Green Friday

Precisamente para facilitar las compras de San Lorenzo, este viernes, 31 de julio, la Asociación de Comerciantes organizará el Green Friday de 10 a 22 horas con la participación de 55 comercios, 17 establecimientos instalados en carpas en la plaza de Navarra y otros 38 participando desde sus propios locales.

La jornada volverá a llenar el centro de la ciudad de ambiente festivo. Por la mañana actuará la charanga de Tardienta y por la tarde, será el turno de una batucada. Además, participarán distintas entidades e iniciativas como el programa Pregunta por Ángela, el Área de Desarrollo del Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería, que en colaboración con el comercio ofrecerá descuentos de un euro para consumir en establecimientos hosteleros. También Ecomputer prepara una jornada especial en su nueva tienda en el Coso.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha animado a comprar en el comercio local, porque hace ciudad, dinamiza la economía local y evita tener locales vacíos. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno Local ha resuelto licencias de actividad que estaban atascadas y ha agilizado los trámites.