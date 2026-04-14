El Ayuntamiento de Huesca agilizará las licencias de apertura de nuevos comercios

LEER MÁS El Gobierno de Aragón incrementa en un 11% las ayudas a las asociaciones de comercio

El Ayuntamiento de Huesca trabaja en la flexibilización de la ordenanza municipal con el fin de agilizar las licencias de apertura de nuevos comercios. La alcaldesa Lorena Orduna ha señalado que esta medida responde a la demanda del sector y a las quejas por dificultades en lo referente al exceso de burocracia, demoras en los procesos administrativos y la falta de agilidad a la hora de poner en marcha un negocio,

Según Orduna, se está avanzando en la implantación de procedimientos más ágiles, de modo que aquellos establecimientos que no requieran licencias específicas más complejas —como las relacionadas con riesgos de incendios u otras casuísticas técnicas— puedan iniciar su actividad mediante el sistema de declaración responsable, reduciendo significativamente los plazos de apertura.

Declaraciones que ha realizado la alcaldesa Lorena Orduna tras la rúbrica del nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca, con el que se renueve el compromiso municipal con el impulso y fortalecimiento del tejido comercial de la ciudad. El acuerdo, firmado por la alcaldesa Lorena Orduna y la presidenta de la Asociación de Comerciantes Susana Lacostena, contempla una subvención municipal de 47.300 euros destinada a la organización de actividades a lo largo de todo el año. Estas acciones tienen como objetivo favorecer la promoción comercial, la dinamización urbana y el desarrollo económico local.

La alcaldesa ha subrayado que este convenio sirve para que la Asociación pueda llevar a cabo actividades durante todo el año, revitalizando una parte tan esencial para la ciudad como es su tejido comercial. En este sentido, “apoyar al comercio es apostar por el corazón económico y social de Huesca”, ha señalado.

Asimismo, Orduna ha anunciado que el Ayuntamiento de Huesca se ha adherido un año más al programa “Volveremos”, una iniciativa que ha tenido una excelente acogida tanto por parte de los comerciantes como de los consumidores en ediciones anteriores. El consistorio destina este año 106.000 euros a esta campaña, cantidad que se verá incrementada con la aportación del Gobierno de Aragón según el porcentaje establecido para apoyar la inversión municipal.

El plazo de adhesión para las instituciones finaliza hoy, tras lo cual se abrirá el periodo de inscripción para los comercios. Está previsto que la primera campaña se desarrolle el próximo mes de mayo, consolidando así una herramienta clave para incentivar el consumo local y apoyar al comercio de proximidad.

Más allá de este convenio, el Ayuntamiento de Huesca está desarrollando diversas acciones complementarias de apoyo al comercio local. Entre ellas, destaca la visita periódica de la alcaldesa y la concejala de Comercio y Hostelería a establecimientos de la ciudad, una iniciativa que busca dar visibilidad a los negocios locales y que se difunde a través de las redes sociales municipales, acercando así el comercio a la ciudadanía. Durante el acto, la alcaldesa también ha querido poner en valor el impacto positivo que tiene la actividad que se impulsa y se atrae a la ciudad, tanto en el comercio como en la hostelería y otros sectores económicos.

En este sentido, ha señalado que un estudio reciente demuestra que cada euro que invierten las instituciones, como el Ayuntamiento de Huesca, en la organización de eventos deportivos genera un retorno de 60 euros en la economía local, beneficiando directamente al comercio, la hostelería y el conjunto del tejido económico.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Huesca reafirma su voluntad de facilitar la actividad económica, apoyar a los emprendedores y fortalecer el tejido comercial, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y la vida social de la ciudad