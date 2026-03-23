El Gobierno de Aragón incrementa en un 11% las ayudas a las asociaciones de comercio

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, ha presentado hoy en la sede de CEOE Cepyme Huesca las ayudas a las asociaciones de comercio que en 2026 aumentarán su presupuesto un 11%, hasta superar los 1.7 millones de euros. La convocatoria, que se publicará el 30 de marzo en el Boletín Oficial de Aragón, presenta como gran novedad la posibilidad de incluir los gastos que tengan que asumir las asociaciones para hacer campañas propias dentro de "Volveremos" o los costes asociados a las misiones comerciales organizadas por la dirección general de Comercio.

Para Carmen Herrarte, estas novedades “son importantes porque ya se ha demostrado que, por ejemplo, campañas específicas de Volveremos como la hecha por Acomza ha funcionado y ha situado al sector como uno de los que más han vendido en 2025”. Herrarte ha destacado asimismo que la nueva línea de ayudas “mantiene la línea que tenemos en el Gobierno que apuesta por la modernización del sector y las asociaciones juegan un papel fundamental porque conocen mejor las necesidades de cada territorio y son capaces de adaptarse rápidamente”

Por su parte, la presidenta de CEOE CEPYME Huesca, Avelina Bellostas, ha agradecido el compromiso del Gobierno autonómico con un sector clave, el comercio no es solo economía, es "dar vida" a las ciudades y pueblos de Huesca. Bellostas considera “una excelente noticia que el presupuesto aumente hasta los 1,7 millones de euros , pero lo es aún más que las bases se adapten a la realidad dotando al sector de herramientas reales, permitiendo financiar campañas propias de Volveremos y apostando, decididamente, por la digitalización. Desde CEOE CEPYME Huesca seguiremos trabajando de la mano de las asociaciones y de las administraciones, para que nuestros negocios aprovechen al máximo estas herramientas».

Las actuaciones, que tendrán que ser realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, tienen dos líneas de trabajo. Por un lado, los gastos de promoción y dinamización que incluye logística comercial, publicidad y eventos o los gastos de Volveremos y por otro la digitalización y personal, que permite subvencionar la contratación de personas que ayuden en asuntos como redes sociales o comercio electrónico.