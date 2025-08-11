Homenaje a La fiesta del Comercio homenajea a Cristóbal Nogués de la Casa del Pintor

La fiesta del Comercio y el Homenaje a Cristóbal Nogués de la Casa del Pintor han protagonizado esta mañana la tercera jornada festiva en Huesca. Este comerciante oscense abrió en 1973 un establecimiento dedicado a la pintura, enmarcaciones y bellas artes. Nogués se jubiló hace ya 14 años pero gracias al relevo generacional su negocio sigue funcionando gestionado por dos de sus hijos, Cristobal y Nati. Nogués se mostraba muy emocionado y agradecido por el reconocimiento de sus compañeros comerciantes.

Sus hijos Nati y Cristóbal también han mostrado su agradecimiento y han puesto en valor el negocio familiar que su padre fundó hace más de 50 años, llevado por su pasión por las Bellas Artes. Ambos han señalado la alegría que sintieron cuando la asociación les llamó para comunicarles que habían sido elegidos para ser homenajeados en la tradicional fiesta del comercio y para ellos este premio tiene un valor incalculable, porque llega de sus compañeros.

Cristóbal Nogués ha puesto de manifiesto las muchas dificultades que tienen los comerciantes para sacar adelante al pequeño comercio, por eso hacía un alegato a favor del comercio local. Sus hijos han continuado con el negocio lo que para él es un gran orgullo y todavía más teniendo en cuenta que también sienten vocación.

La presidenta de los comerciantes ha puesto en valor el trabajo y la dedicación de esta familia en este negocio, referente en Huesca. Además del homenaje de los comerciantes, la fiesta del Comercio ha contado al inicio con la actuación de los Danzantes y al finalizar con la degustación de productos melón y bocadillos de jamón. Entre los asistentes se han repartido 4000 kilos de melón, 100 kilos de jamón y 400 barras de pan.