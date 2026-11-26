Quedan cinco días para la celebración de la gala Michelín en Huesca y como antesala la capital oscense ha acogido esta mañana un encuentro protagonizado por representantes del turismo, la hostelería y el vino. En unos días la alta cocina de todo el país mirará a Huesca, a nuestros productos, nuestros vinos y cocinas. Los cocineros y productores locales del Alto Aragón llevan años de esfuerzo para que se reconozca la excelencia de nuestra gastronomía, por eso esta mañana en “Huesca, territorio gastronómico” se ha querido reconocer su arduo trabajo.

Isaac Claver, presidente de la DPH ha destacado que la gastronomía es patrimonio e identidad de nuestra provincia. También ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la hostelería en el medio rural, donde nuestra provincia cuenta con varios restaurantes referentes en pequeños pueblos.

La ciudad vive con emoción estos días previos a la gala en los que además bares y restaurantes de la ciudad han ampliado sus horarios para ofrecen tapas, platos de autor y menús especiales con los que disfrutar del mejor producto del territorio. Javier Mas, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Huesca apuntaba que las propuestas son muy variadas para reflejar la diversidad de los establecimientos locales.

Para Carmelo Bosque, coordinador gastronómico de la cena de la Gala, "será un placer recibir a todos esos amigos de la gastronomía y estamos preparados para atenderles con lo mejor de nuestra gastronomía", ha señalado. El chef del Lillas Pastia está convencido de que la celebración de la Gala Michelín quedará para siempre en la historia de Huesca. La provincia de Huesca cuenta actualmente con 18 restaurantes en la Guía Michelin 2026, de los cuales ocho poseen una estrella. Bosque confía en que la gala traiga un nuevo reconocimiento para la gastronomía local

También avanzaba algunos de los productos que se degustarán en la esperada cena de la gala. "La trufa es un indispensable, pero por supuesto también estarán presentes otros productos como el ternasco de Aragón, nuestras verduras y hortalizas, caviar o azafrán, sin olvidar nuestros vinos", ha detallado.

Por su parte, la alcaldesa Lorena Orduna ha subrayado la importancia de la gastronomía para la ciudad y el esfuerzo que hay detrás de cada restaurante. Para Orduna la celebración de la gala generará un importante reclamo y que serán muchos los turistas que quieran visitar Huesca para conocer su gastronomía y sus productos.