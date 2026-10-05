Huesca reclama adaptar al crecimiento de la ciudad la plantilla de la comisaría

Huesca reclama al Gobierno central que refuerce los efectivos de la Comisaria Nacional de Policía y que los dimensione para atender a la población actual de la capital oscense. En opinión de la alcaldesa Lorena Orduna los graves hechos ocurridos recientemente en un establecimiento hostelero del centro de Huesca han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión que el Ayuntamiento lleva tiempo reivindicando: la necesidad de contar con más efectivos. Orduna reclama al Gobierno de España que refuerce de manera estable la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad para que Huesca pueda seguir siendo una ciudad segura. Recuerda que la propia Comisaría Provincial planteó la necesidad de incrementar su plantilla en 32 efectivos ante el aumento de la carga de trabajo y las necesidades operativas.

Orduna ha puesto en valor el crecimiento en población, actividad económica, empresas, desarrollos residenciales y acontecimientos culturales, deportivos y turísticos de la capital oscense. Sin embargo, ha advertido de que la plantilla estructural de la Policía Nacional sigue sin estar adaptada a esta nueva realidad. "No podemos tener unos recursos dimensionados para una ciudad de alrededor de 40.000 habitantes cuando Huesca se acerca a los 60.000", ha manifestado.

Frente al déficit de plantilla de la Policía Nacional, Orduna defiende las actuaciones impulsadas por el Consistorio durante los últimos tres años para reforzar la seguridad. . "Hemos modernizado nuestra Policía Local, renovado su Reglamento Orgánico, creado la Unidad Canina, incorporado nuevos medios y herramientas, reforzado la formación y avanzado en nuevas unidades especializadas. Este año, además, hemos convocado quince nuevas plazas de Policía Local", ha explicado.