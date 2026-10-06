Los embajadores de la UE conocen en Huesca las oportunidades de desarrollo de Walqa

El parque tecnológico Walqa ha formado parte esta mañana de visita a la comunidad aragonesa de los embajadores y embajadoras de la Unión Europea. Un encuentro en el que ha participado la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna y el director gerente del parque, Carlos Ortas.

Durante el encuentro, los integrantes de la visita institucional han conocido el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón, con sede en el parque oscense, así como la empresa Podoactiva.

La consejera ha subrayado que, con la visita a Walqa los embajadores “han podido constatar el impulso de la economía aragonesa y el ecosistema creado a partir de la llegada de los centros de datos”. Valle ha dicho que Aragón tiene interés para los embajadores por su actividad económica y su estructura productiva. Además, se ha referido a Walqa como un parque muy dinámico, con mucha ocupación y actividad. Un parque revitalizado en pocos años, que ha pasado a tener casi 90 empresas, 900 trabajadores y con obras, como las que está llevando a cabo Amazon Web Services.

Por su parte, la alcaldesa de Huesca Lorena Orduna ha dicho que Walqa es un centro neurálgico innovador y un modelo de éxito. "Un espacio con capacidad para atraer nuevas empresas y proyectos", ha añadido. Ha destacado que los embajadores han tenido la posibilidad de conocer el crecimiento del parque y de la ciudad en su conjunto, desde el punto de vista económico y empresarial y también su gastronomía, con el Centro Innovador de Gastronomía. Orduna ha dicho que en su opinión Huesca está dejando de ser la gran desconocida y la visita de los embajadores e una oportunidad de darnos a conocer y de que surjan oportunidades a futuro.

Finalmente Bryan Glynn, embajador de Irlanda, ha incidido en que Huesca es un gran "ejemplo de cómo las oportunidades de la tecnología y la innovación no tienen por qué concentrarse solo en las grandes ciudades".