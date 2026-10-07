El juego y el juguete en "El Fuerte" de La Almunia de Doña Godina

El juego y el juguete ha estado presente en la historia de la humanidad desde casi sus orígenes. Y en los últimos años han surgido iniciativas en Aragón para recuperar algunos de estos elementos clave, sobre todo, en la memoria de muchas personas. Desde Viajar por Aragón, Carlos Díaz, hace hincapié en uno de ellos situado en la localidad zaragozana de La Almunia, se trata del Museo del Juego y el Deporte Tradicional “El Fuerte”.

Como explica Carlos, se denomina así por que se ubica en una “antigua iglesia del convento de San Lorenzo que data en los siglos XVI y XVII. Una iglesia de planta de cruz latina que descubrí con Territorio Mudéjar porque tiene un gran interés artístico”. La colección está compuesta por más de 600 piezas entre juegos de todas las épocas, edades y nacionalidades. Este museo fue posible por el impulso de Fernando Maestro, director del Museo de Juegos Tradicionales de Campo y natural de La Almunia.

Este museo está dividido en varias salas y cada una de ellas dedicada a una temática, como explica Carlos:

La primera sala: es la más didáctica porque se puede jugar con algunos de los juegos como un circuito de chapas.

como un circuito de chapas. Una segunda sala: dedicada a los juegos infantiles como las canicas o la peonza .

. Dos salas, una dedicada a los juegos de mujeres y otra a los de hombres : están asía divididas porque en el contexto de la época había juegos específicos, simplemente por cómo distribuían su tiempo y los roles que jugaban en la sociedad.

: están asía divididas porque en el contexto de la época había juegos específicos, simplemente por cómo distribuían su tiempo y los roles que jugaban en la sociedad. Una sala con deporte de fiesta y competición : son diferentes juegos que se practican en fiestas tradicionales en Aragón.

: son diferentes juegos que se practican en fiestas tradicionales en Aragón. Paso de juego a deporte, algunos federados y con normativa propia.

Y ya que se va a La Almunia de Doña Godina a disfrutar del Museo del Fuerte, también se puede disfrutar de su morería, la judería y todo el casco histórico con la iglesia de la Asunción. Carlos Díaz cuenta cómo desde la oficina de turismo se ofrecen visitas guiadas por la localidad. Y muy cerca está la ermita de Nuestra Señora de Cabañas con frescos románicos muy interesantes, como lo es también el Santuario de Rodanas.