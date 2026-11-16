El agua y la historia que hacen de Fayón un lugar imprescindible

El destino escogido por Carlos Díaz de Viajar por Aragón es Fayón. Se trata de una localidad de la provincia de Zaragoza lindando con Cataluña y “a través de su historia te das cuenta que han vivido siempre en una prueba de superación constante”, asegura Díaz. Se trata de un pueblo fronterizo, por lo que tiene influencia tanto de Cataluña como de Aragón, lo que enriquece muchos aspectos, entre ellos, una mente más abierta y comercial.

Ya en época romana había una ciudad en la antigua ubicación de Fayón y es que su ubicación la hacia propicia para el comercio en aguas arriba del Ebro como Zaragoza, Escatrón o Mequinenza, mientras que aguas abajo salían a Tortosa y el Mediterráneo. De ahí que su pasado estuviera siempre ligado a la navegación con llauts. Una embarcación que hoy en día es para viajes turísticos por el embalse de Ribarroja, pero que sirvieron, durante décadas para trasladas mercancías por el Ebro.

En aquellos tiempos, como explica Carlos Díaz, se bajaba hacia el Mediterráneo en los llauts, pero para remontar el río se hacía con otros medios, normalmente por caminos de sirga en las laderas del rio con la ayuda de animales que las acarreaban. Algo que cambió en torno a 1892 con la llegada del ferrocarril y la línea Zaragoza-Tarragona. El transporte de productos relacionados con la minería se convierte en la base de la economía de Fayón y pasaron de tener 400 habitantes a unos 2.000.

Guerra Civil y la Batalla del Ebro

Fayóin vivió una época muy próspera hasta que llegó la Guerra Civil y la conocida como Batalla del Ebro. Tal fue su impacto que en la actualidad puede verse un Museo dedicado a ella con más de dos mil piezas expuestas como armamento, fusiles de asalto, tanques, motocicletas o incluso tiendas de campaña y mucha documentación.

Otro de los eventos históricos que cambió la historia de Fayón fue la construcción del embalse de Ribarroja que inundó el pueblo en 1967, dejando bajo el agua las casas de las cien familias que todavía vivían en el municipio al cerrar las compuertas del embalse. Actualmente sólo se ve la torre de la iglesia. Y se construyó un nuevo Fayón en una zona más alta, en una llanura, con calles anchas y una plaza porticada preparada para eventos sociales. Muy similar a la de otros pueblos de colonización de la época.

Actualmente se puede “pasear” por el embalse de Ribarroja en llauts, esas embarcaciones que permiten pasar por el antiguo Fayón.