Varanasi, el centro de la religiosidad india

¿Por qué las personas creen en lo que creen? Esta pregunta junto con la historia de las religiones y de las culturas han hecho que Luis Tobajas visitara en su Desafío Viajero, el río Ganges y Benarés o Varanasi. La ciudad sagrada situada al norte de India, en la región de Uttar Pradesh, su nombre significa “la ciudad de la luz” y, como explica Tobajas, está asociada a la divinidad Shiva Ganga y en la que son muchas las personas que están en sus calles y a la que acuden los hinduistas para liberarse del ciclo de la reencarnación.

Tiene que ver mucho con el sentir de los hinduistas respecto al karma, el cómo te comportas a lo largo de la vida y las buenas o malas acciones que se cometen. “Si al final de la vida no se llega a la iluminación total, llega la reencarnación”, explica Luis Tobajas. Uno de los destinos a los que hay que acudir en Varanasi son los “ghats”, una especie de escalinatas que terminan en unos puntos en los que la gente se baña, vive o se realizan las cremaciones, siempre cerca del rio Ganges.

Luis Tobajas explica que el rio Ganges se considera sagrado porque, cuenta la leyenda, que el rey Bhagiratha veía cómo todos sus amigos iban muriendo y quedaban atrapados en sus cenizas sin poder llegar al Paraíso. De ahí que se encomendó a la divinidad Ganga para que condujera a sus amigos hasta la el paraíso, pero como era tan poderoso, si llegaba directamente a la tierra la destruiría, por lo que el dios Shiva le ayudó a descender a través de sus cabellos, lo que hoy sería el rio Ganges. De esta manera, las cenizas de los amigos del rey llegaron al paraíso y se liberaron.

Cremaciones con significado de liberación

Otro de los puntos a descubrir es el conocido como Manikarnika Ghat, es el lugar de cremación más importante de India. Cuenta la tradición que el fuego de todas las cremaciones de estos ghats procede de este lugar en el que hay una hoguera que lleva ardiendo desde hace más de mil años con un crepitar constante. Y ahí van los familiares para coger el fuego que quemará la pira de madera en la que se encuentra el cadáver.

Cuenta Luis Tobajas que normalmente es el hijo mayor el que prende la pira funeraria y que, en función de la capacidad económica, la madera será de mejor o peor calidad lo que hará que el cadáver se queme por completo o no. De todas formas, las cenizas y lo que queda se deposita en el Ganges ya que no se custodian en casas ni en ningún espacio habilitado.

A esto se suma que son muchos los hinduistas ancianos o enfermos que saben que no les queda mucho de vida quienes van a vivir los ghats. Son como habitaciones pequeñas en las que se quedan porque "si como hinduista mueres en Varanasi, vas a recibir el susurro de Shiva con un mantra sagrado que, al pronunciarlo, escaparas del ciclo de la reencarnación y llegarás al más allá, liberado”, relata Tobajas.