Buscarrués, tierra de contrates y frotneras

En la comarca Hoya de Huesca se encuentra una localidad que durante mucho tiempo fue conocida por un embalse que se quería construir y que al final fue anulado, pero Biscarrués tiene mucho atractivo natural y patrimonial. Carlos Díaz, de Viajar por Aragón lo define como tierra de frontera y de contrastes ya que en la zona en la que está ubicado “acaba el llano, los llanos del Valle del Ebro, los llanos de la Hoya de Huesca, y empiezan las montañas. Allí acaba el secano, el cereal, los olivos, los almendros, y empiezan los bosques, el territorio montañés. Incluso en el medievo, ahí acababa el territorio musulmán, y muy cerquita en Loarre, ya era territorio cristiano”.

Se trata de una localidad en la que se puede encontrar servicios como hospedajes, casas rurales, bar y restaurante e incluso hace poco tiempo han abierto un espacio de coworking para poder trabajar. “Se trata de un pueblo vivo”, como indica Carlos Díaz, aunque tienen sus reivindicaciones como la mejora de la carretera de acceso. Al margen, entre sus atractivos naturales, Díaz propone realizar dos rutas senderistas: