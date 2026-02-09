Aragón comienza a celebrar sus carnavales más tradicionales

El origen del Carnaval no está en la religión sino en una fiesta pagana que despedía al invierno, la oscuridad y el frío y daba la bienvenida a la primavera, la luz y mejores temperaturas. Asociada esta festividad a los ciclos agrarios en los que se pasaba del terreno yermo a la siembra y floración. Como explica Carlos Díaz, de Viajar por Aragón, el sentido religioso se le da a partir del año 325 con el Concilio de Nicea.

Fue en ese momento cuando se acordó que antes de la Cuaresma, que suponían 40 días de ayuno, previo a la Semana Santa, se permitía unos días de comer carne, beber y disfrutar de una fiesta de excesos que darían paso a la abstinencia. En ese Concilio se estableció también, como indica Díaz, que la primera luna lleva de la primavera marca del Domingo de Pascua, de ahí que la fecha de Carnaval y Semana Santa vaya cambiando.

En Aragón son muchos los carnavales tradicionales que recuerda esos primeros momentos de creación. Carlos Díaz comienza recorriendo el Carnaval de Bielsa, en la provincia de Huesca. Salvó la dictadura franquista y su personaje más curioso es Cornelio Zorrilla, un muñeco de paja que se cuelga en el Ayuntamiento y el domingo, se juzga y se quema en la hoguera. Otros personajes que destacan son el el onso, las trangas y las madamas.

En la provincia de Zaragoza, Carlos Díaz destaca el de Urriés. Una fiesta que se recuperó recientemente rescatando disfraces históricos y personajes que durante el franquismo fueron prohibidos. Algunos de ellos son el “Esquilón”, el “Amortajau'”, la “Allaga”, el “Hombre del Higuico” y el “Cuernazos'”, el “Marueco” y las “Madamas”. Sin olvidar los “Ranuevos” de Urriés con caras enmascaradas de negro.

Y la tercera propuesta que realiza Díaz desde Viajar por Aragón es el Carnaval de Luco de Jiloca, en la provincia de Teruel. Famosos son sus Zarragones y los Diablos, personajes que representan la oscuridad y lo maligno, y las Madamas, que son la luz y lo bueno que está por venir. Una fiesta que recuperó la Asociación Cultural Zarragones.