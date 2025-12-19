El Parque de Atracciones de Zaragoza, uno de los de más historia de España

¿Alguna vez se han preguntado por el origen de los Parques de Atracciones? Ya en época medieval, muchas localidades celebraban mercados en los que se intercambiaban productos y en los que los juglares entretenían a los villanos. En cada pueblo o ciudad se celebraba en unas fechas concretas y, tal y como nos ha contado Carlos Díaz de Viajar por Aragón, llegó un momento en el que alguien dio el paso para establecer una feria permanente durante todo el año. Ese país fue Dinamarca, concretamente en Dyrehavsbakken, en 1583 y es el más antiguo que está en funcionamiento.

A este, como explica Carlos Díaz, le siguió los Jardines de Tivoli en Copenhague en 1843. Y de ahí comenzaron a surgir en todo el mundo como el de Coney Island en Nueva York, o ya en el siglo XX, Disneyland y Eurodinsey. Si nos centramos en España, el primero fue el Parque de Atracciones del Tibidabo en Barcelona en 1901 y le siguió el del Monte Igueldo en San Sebastián y ya la Casa de Campo en Madrid y, en 1974, el Parque de Atracciones de Zaragoza.

Los años 70 eran una época de cambio y, como recuerda Carlos Díaz, hubo muchas novedades, tanto en el ámbito político como social, la gente se trasladó del campo a las ciudades y era necesario ofrecer alternativas de ocio para todas las nuevas personas que llegaban a las capitales. En ese contexto, el 1 de agosto de 1974 se abrían las puertas del Parque de Atracciones. Siete hectáreas con reserva de otras tres en mitad de un pinar, abrió con 30 atracciones, de las que 15 eran innovadoras en aquel momento y supuso una inversión de 600 millones de pesetas de la época.

Fueron pioneros también en la creación de eventos como la Oktoberfest durante las Fiestas del Pilar, fueron los primeros que la organizaron con gran éxito, ya que cada año la visitan entre 50.000 y 60.000 personas. Se han celebrado conciertos multitudinarios y cuentan con atracciones míticas como el Missisipi, la Casa Magnética o la noria.

El domingo 14 de diciembre de 2025 ha cerrado sus puertas para someterse a una profunda renovación que va a suponer una inversión de unos 18 millones de euros en los próximos cinco años y contempla 50 atracciones, además de una renovada zona gastronómica y de eventos.