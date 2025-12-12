Birmania, uno de los países más bellos de Asia

Uno de los viajes que está en la lista de cualquier viajero es descubrir los templos de Birmania, la antigua Myanmar. Es considerado como el país más bello de Asia, aunque en estos momentos es un país en guerra por lo que el turismo se ha visto mermado. El hecho de que haya menos turistas le da todavía más encanto como asegura el viajero Luis Tobajas, quien indica que te permite visitar los templos con más tranquilidad.

De todo el país, Tobajas recomienda visitar dos enclaves clásicos: el monte Popa y los templos de Bagan. El Monte Popa está situado a unos 50 kilómetros de Bagan, se trata de uno volcán extinto de más de 1.500 metros sobre el nivel del mar y en él se encuentra el monasterio Popa Taungkalat. Luis Tobajas explica que en él viven 37 Nats Mahagiri, son unos espíritus protectores representados por unas estatuas. Cuenta la leyenda que son guerreros, personas que murieron antes de tiempo y su espíritu se quedó en los muros del templo.

Al templo se accede tras subir 777 escalones y los monos son los reyes del lugar, “todos unos expertos carteristas” como indica Luis Tobajas. Quien también destaca la excepcional sensación de estar en lo alto de una montaña, en una pagoda de oro repleta de ofrendas de todo tipo. Un oro que refleja también la luz.

Templos de Bagan

El otro de los lugares que no hay que perderse en una primera vista a Birmania son los Templos de Bagan. Se trata de la imagen más famosa de este país asiático y antes se podía ver desde el aire, viajando en globo. Excursiones que están ahora suspendidas por la situación de guerra en la que viven. Desde Desafío Viajero, Luis cuenta cómo se trataba de la antigua capital de Birmania y había miles y miles de templos, de los que hoy en día se conservan unos 2.000 y se trata de uno de los complejos religiosos más famosos.

Entrar en todos los templos llevaría días y días, por lo que el consejo de Luis Tobajas es pasear entre ellos y dejarse llevar, entrando en los que el instinto te diga. Aun así, hace alguna recomendación como el Templo de Ananda, significa “felicidad suprema o buenaventura” y en su interior se pueden ver cuatro budas gigantes de oro, cada uno de ellos mirando a un punto cardinal y con un rostro diferente, más o menos amable. Cuenta la leyenda que el rey mandó matar a los ocho arquitectos que realizaron el templo para que no construyeran otro igual.

Otra de las recomendaciones es la pagoda de Shwezigon, muy visitada porque ahí se encuentra la reliquia de un diente de Buda. Como indica Tobajas, todos estos templos están construidos para albergar reliquias, por promesas o por agradecimiento. Y la tercera recomendación es Dhammayangyi Paya. Es el más inquietante de todos, de gran tamaño, con pasadizos y con la leyenda del rey que mató a sus hermanos y a su padre y en muestra de arrepentimiento mandó construir este templo.