Cada vez la decoración navideña se adelanta antes en las calles de las ciudades y en los hogares, antes se aprovechaba el puente de la Inmaculada y la Constitución, pero ahora a finales de noviembre ya se encienden las luces y se inaugura la decoración en prácticamente todas las ciudades. Precisamente, para aprovechar el puente para hacer una escapada, Beatriz Pitarch saca su cámara y en #DestinosenunClick invita a descubrir alguno de los mercados más curiosos que se pueden encontrar en Europa.

Son escenarios muy fotogénicos debido, precisamente, a las luces y las decoraciones que trasladan a los visitantes a lugares de cuento. Esta es la propuesta de Beatriz Pitarch: