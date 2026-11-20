Cada vez la decoración navideña se adelanta antes en las calles de las ciudades y en los hogares, antes se aprovechaba el puente de la Inmaculada y la Constitución, pero ahora a finales de noviembre ya se encienden las luces y se inaugura la decoración en prácticamente todas las ciudades. Precisamente, para aprovechar el puente para hacer una escapada, Beatriz Pitarch saca su cámara y en #DestinosenunClick invita a descubrir alguno de los mercados más curiosos que se pueden encontrar en Europa.
Son escenarios muy fotogénicos debido, precisamente, a las luces y las decoraciones que trasladan a los visitantes a lugares de cuento. Esta es la propuesta de Beatriz Pitarch:
- Mercadillo de Dresde: está en el sureste de Alemania, casi tocando la República Checa. Éste es el mercado navideño más antiguo del mundo, se realiza desde 1434. Destaca una construcción piramidal, es una de las más grandes del mundo y se hace con figuras de tamaño natural. Las calles huelen a un pastel tradicional que se llama Christstollen y no falta el vino especiado. Solo en la ciudad de Dresde hay unos ocho mercados diferentes, pero el que no hay que perderse es el de Striezelmarkt.
- En la ciudad de Valkenburg, en Países Bajos: está cerca de Maastricht y su curiosidad es que el mercado navideño se realiza en cuevas debajo de la ciudad. Está totalmente decorado con luces, con los puestos de decoraciones, artesanía, belenes, pero debajo, por lo que vayas cuando vayas, siempre está iluminado.
- Los Jardines del Tiboli en Copenhague, en Dinamarca: es otro concepto porque es un parque de atracciones, literal, pero cuando llega esta época se transforma en un mercado navideño de estilo danés. Se puede degustar unas tortitas esponjosas muy populares y desde la noria se tiene unas vistas espectaculares.
- El mercado de Helsinki, en Finlandia: en la Plaza del Senado se colocan todos los puestecitos y hay un carrusel tradicional de madera muy bonito. Y ya que se está en Finalndia no hay que olvidar una visita Rovaniemi, la capital de Laplonia y donde está el poblado de Papa Noel.
- En Noruega, la localidad de Roros: un pueblo de cuento con una estampa típica de Navidad, tanto que dicen que es uno de los lugares en los que se inspiraron los dibujantes de Disney para crear Arandelle, donde vivía Frozen. Escenario de cuento, con casitas de madera construidas durante los siglos XVIII y XIX, calles estrechas, nevado.
- En Zúrich, en Suiza: tiene una curiosidad en su mercado navideño y es que cuentan un árbol de Navidad gigante formado por una estructura piramidal y sobre el que se colocan personas que son cantores. Van vestidos de rojo sobre el verde el árbol, y cada día cantan los villancicos. De ahí que se le conozca como “el árbol cantor”.