“La costurera de la Reina” es una novela que traslada al lector al siglo XVIII en un momento en el que el papel de las mujeres quedaba invisibilizado y la escritora Clara Mendívil ha querido rescatar, concretamente, el trabajo de las costureras a través de una cédula real de Carlos III en la que se autorizaba a que las mujeres pudieran trabajar legalmente en la costura. “Era la primera vez que no tenían que trabajar bajo el nombre de su marido, su padre o en oficios relacionados con su sexo”, explica la autora, quien añade que “las mujeres siempre han trabajado en talleres, pero a la sombra, los gremios estaban manejados por hombres".

Almudena trabaja en un taller de costura y tiene un gran talento, con trabajo consigue llegar a un taller que está asociado al guardarropa de la reina Mª Luisa de Parma, esposa de Carlos IV y de ahí saltó a ser la costurera de la reina. Un papel que le facilitaba estar en el momento adecuado. “En esa época y en ese entorno palaciego se daba por hecho que los trabajadores eran ciegos, sordos y mudos. Se hablaba delante de ellos, no se les consideraba peligrosos ni importantes, eran parte del mobiliario”, asegura Mendívil.

En el siglo XVIII estaba comenzando la industrialización e “interesaba que las mujeres trabajaran porque eran mano de obra barata. Interesaba quitarles un poquito de poder a los gremios que exigían muchos privilegios”, asegura Clara Mendívil. La lucha de los gremios está muy documentada porque en aquel momento se apuntaba todo, “tenemos la cédula real, palabra por palabra, tenemos juicios que se hacían en que los gremios se enfrentaban a mujeres que consideraban que se estaban metiendo en un terreno que no les correspondía, tenemos muchas tesis doctorales, bastantes artículos sobre todo este tema”, afirma la autora.