Silvia Intxaurrondo nos habla del silencio y de todo lo que puede esconder

La historia que nos propone la periodista Silvia Intxaurrondo en su primera novela “Solas en el silencio”, lleva al lector a un pequeño pueblo de la provincia de Vizcaya. Se llama Sopuerta y en él varias mujeres viven una situación que es injusta, encarnan, como dice la autora, “la soledad frente a la injusticia, son quienes llevan toda la carga emocional”. Hay algo que les une a todas ellas y es el que están viviendo una vida que ellas no habrían escogido, que la han elegido por ellas.

En “Solas en el silencio”, el silencio puede llegar a ser atronador incluso puede resultar una novela que al lector le cause incomodidad porque, conforme se va leyendo, se van descubriendo todas esas situaciones que resultan injustas y a las que se le podría dar solución si se rompiera el silencio. Pero no se rompe y llega la incomodidad al no entender el porqué no se busca ese remedio. Al final del libro, como explica Silvia Intxaurrondo, el lector entiende porque no se rompe ese silencio y les sigue pareciendo injusto, además de generar impotencia e inquietud.

Se entiende que al final, el destino está escrito para las mujeres protagonistas y que ese silencio no se rompe por comodidad, hasta tal punto, que hay una especie de pacto de silencio que se ha mantenido desde hace generaciones y con el que se ha aprendido a convivir y a seguir adelante. Romperlo podría suponer enfrentarse a una incertidumbre que no controlarían.

Un pueblo en Vizcaya

Sopuerta existe de verdad. Es un pueblo de Vizcaya del que procede el padre de Silvia Intxaurrondo y es ahí donde se ha situado la trama de “Solas en el silencio”. Las calles, las plazas, la iglesia, el bar, el caserío son escenarios que existen. Lo que es inventada es la historia. De ahí la curiosidad de la autora de conocer qué opinión tienen sus vecinos de la historia que sucede en localizaciones en las que pasan todos los días.