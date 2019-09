José Ramón de la Morena pregunta en El Transistor a Albert Rivera si le esperaba Malú después del Debate Decisivo de Atresmedia. El líder naranja ha respondido que "yo no me he enterado de eso" y que "he estado tan liado en la campaña que no he leído la prensa del corazón, además que me gusta que se sea respetuoso con mi vida privada".