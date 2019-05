ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Mbappé y Neymar serán los nombres del verano y Florentino Pérez no quiere aclarar nada al respecto. El presidente del Real Madrid explica que "la temporada pasada tuvimos que desmentir varias publicaciones porque Al Khelaifi me llamó para pedirme respecto". El máximo mandatario del Real Madrid no se moja y comenta que "ni hemos hablado con Mbappé, ni vamos a hablar. De los jugadores que nos interesan hablaremos con sus clubes".