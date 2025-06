Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Pedro Sánchez está en riesgo de descomposición"

La crisis del PSOE, la OPA del BBVA a Sabadell y la delicada situación que tiene ahora María Chivite, la presidenta de Navarra, que se ha enterado ahora que su Gobierno adjudicó obras a una empresa de la que Santos Cerdán era copropietario encubierto.

Así resume Carlos Alsina en Onda Cero las tres noticias más importantes de la mañana:

Pedro Sánchez, en riesgo de descomposición

Los socios le ven tocado pero no hundido (que para eso están ellos, para ponerle precio al salvamento). Rufián le instó a jurar y perjurar que esta no es la Gürtel del PSOE y Sánchez eludió las dos cosas, jurar y perjurar. Dice La Razón que en el entorno más directo del sanchismo, ya se contempla la hipótesis de la dimisión. A cambio, consideró que de la anécdota de dos secretarios de organización corruptos (presuntamente) no se puede hacer categoría.

Además, Sánchez no va a participar hoy en la apertura del Congreso de CCOO. Lo que no ha detallado el Palacio de la Moncloa es si es él el que no quiere ir o el sindicato el que no quiere que vaya.

Visto lo ocurrido ayer en la sesión de control se entiende por qué Sánchez no quiere realizar una comparecencia sobre la trama Cerdán/Ábalos/Koldo hasta el 9 de julio. Y además, que no sea exclusiva sobre este asunto.

No solo se vio a un presidente nervioso, cometiendo errores y lapsus nada habituales en él, sino que se vio su soledad y la del PSOE. Hasta la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros Urtasun y Sira Rego quisieron distanciarse de los socialistas, al menos en la foto, y dejaron vacío su escaño azul. Los dos ministros de Sumar que sí estaban presentes, Bustinduy y Mónica García era porque tenían que responder pregunta. Compromís, que es parte de Sumar, pide la comparecencia urgente de Sánchez que Yolanda no apoya.

No quería tampoco foto Rufián de su encuentro con Sánchez, al contrario que sus compañeros independentistas de Junts. Y llegó a amenazar sin mucha convicción con no presentarse en la Moncloa cuando le pidió al presidente que jurara y perjurara que la trama se acaba aquí y Sánchez en lugar de hacerlo lo llamó anécdota.

La OPA del BBVA a Sabadell

Y a cinco días de que el gobierno fije postura sobre la OPA del BBVA, el presidente del banco, Torres, reveló en este programa que la consulta popular que abrió el Ejecutivo tuvo como resultado que la mayoría de los participantes no ven que la OPA afecte al interés general de los españoles. Y que la ley no permite al gobierno endurecer las condiciones, sólo mantenerlas o aliviarlas. Sería una sorpresa que Sánchez hiciera cualquiera de esas dos cosas.

Cae el número 2 del PSOE de Navarra

Siguen las salidas en el PSOE por la trama de corrupción. El diputado autonómico y número dos de los socialistas navarros, Ramón Alzórriz ha dimitido de sus cargos en el partido -sigue de diputado y sigue por tanto aforado- tras hacerse público que su pareja era uno de los nueve empleados de empresa Servinabar. Una de las empresas claves en esta trama corrupta al habérsele adjudicado obras millonarias. Entre ellas la de los túneles de Belate, la mayor obra pública adjudicada en Navarra en la última década.

Ayer se supo que Santos Cerdán tenía el 45% de las acciones de esta empresa. La parte restante de Servinabar era propiedad de Antxón Alonso, el contacto del secretario de organización de Sánchez para negociar con Otegi. Y como todo queda en casa conviene recordar que Alzórriz fue uno de los negociadores para entregar el ayuntamiento de Pamplona a Bildu. La presidenta María Chivite sigue por ahora la misma estrategia que su jefe. Ha ordenado una auditoría interna y se muestra indignada y traicionada al explicar que se está enterando ahora de todo. Y que las obras públicas las adjudica una mesa de contratación y los altos cargos no pueden presionar.