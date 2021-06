Laporta le da a De la Morena las claves sobre el futuro Messi en el Barça en su último programa

El presidente del Barça cuenta como está la situación con Leo Messi, que finalizaba contrato con el FC Barcelona hoy. "Nosotros queremos que se quede y Leo quiere quedarse, va todo bien encaminado, nos queda el tema del fair play, estamos en el proceso para encontrar la mejor solución para las dos partes. Me gustaría anunciarle que se queda pero en estos momentos no puedo decirlo porque estamos en proceso de buscar la mejor solución para ambas partes", explica.

Un Laporta que también ha tratado el tema de la Superliga y critica el inmovilismo de la UEFA: "no puede ser que ni inviertan ni arriesguen y encima se permitan el faltar el respeto a clubes con tanta aficón detrás que además tienen la legislación detrás" Y deja claro que el tema no está cerrado: "Hemos querido dialogar y han sido beligerantes. Tenemos que dialogar y llegar a una buena solución para el fútbol. El tema no se ha cerrado".

El presidente le ha asegurado a De la Morena que está en su mejor momento: "Estoy rejuveneciendo. Y a usted le pasa lo mismo. En 2003 la acogida fue brutal y salió bien. Luego vinieron las cornadas. Ahora estoy rejuveneciendo porque estamos ilusionando mucho a la gente"