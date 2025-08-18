Los 10 países con más paro juvenil en 2025 de Europa: el mapa del desempleo

El desempleo juvenil sigue siendo uno de los retos más notables que tienen por delante los gobiernos europeos. Pese a que países como España han experimentado una reducción en los últimos años, la incertidumbre de los jóvenes ante su situación laboral no ha hecho más que incrementarse en los últimos tiempos.

Los últimos datos del paro en España muestran que el total de desempleados jóvenes menores de 25 años han bajado en 6.426 personas, hasta 171.003, la cifra más baja de la serie histórica en este colectivo.

Los diez países con más paro juvenil en Europa

No obstante, España figura entre los países europeos con mayor tasa de paro juvenil, según los últimos datos registrados por Eurostat. Este informe tiene en cuenta a todos los menores de 25 años y la tasa en enero de este año.

Así, estos son los diez países europeos con más desempleo juvenil:

España : 25,3%.

: 25,3%. Rumanía : 25,3%.

: 25,3%. Suecia : 24,7%.

: 24,7%. Luxemburgo : 21,6%.

: 21,6%. Grecia : 21,0%.

: 21,0%. Portugal : 20,5%.

: 20,5%. Francia : 20,4%.

: 20,4%. Bélgica : 19,4%.

: 19,4%. Italia : 19,4%.

: 19,4%. Finlandia: 19,0%.

Por otro lado, en Europa también hay países que mantienen una tasa muy baja de paro juvenil. Estos son los que tienen el menor desempleo juvenil, según datos de Eurostat: