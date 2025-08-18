El aviso de la AEMET para este lunes: las zonas con peligro extremo de incendio por las altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso por el que la mayor parte de la Península continúa bajo extremo riesgo de incendios. Tal y como puede observarse en el mapa difundido a través de su web y las redes sociales todo el centro, sur noreste, este y oeste peninsular están bajo aviso rojo o naranja.

Las únicas zonas con riesgo bajo o moderado son Cantabria, parte de Asturias y casi todo el País Vasco, así como las islas Canarias, excepto zonas de Gran Canaria. Tal y como ha avisado el organismo estatal, "aunque comienza a remitir la ola de calor, todavía se alcanzarán temperaturas muy altas en el este y sur. ¡Precaución!".

17 provincias bajo avisos rojo y naranja

Por ello, debe prestarse especial atención a la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana están bajo alerta roja con riesgo extremo porque se espera que alcancen temperaturas de hasta 44 grados. Por su parte, en nivel naranja se encuentran Andalucía, Baleares y Castilla-La Mancha, mientras que en nivel amarillo se encuentran Aragón y Cataluña por calor, lluvias y tormentas, además de Madrid, Navarra y Melilla.

En la Región de Murcia se espera llegar a los 44 grados en la zona de la vega del Segura, mientras que en el litoral de Alicante los termómetros van a rondar los 42 grados. En otras zonas de Murcia, la alerta será naranja por calor, como en Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que en interior de Valencia las temperaturas serán en torno a los 40 grados.

Baleares también es otra comunidad bajo aviso, porque los 39 van a alcanzarse en todo el archipiélago, mientras que en amplias zonas de Andalucía como el valle del Almanzora, Los Vélez, Antequera (Málaga), el valle del Guadalquivir o la cuenca del Genil es probable que se llegue a los 42 grados.

En total son 17 las provincias que se encuentran bajo algún tipo de aviso.

Nivel rojo: Murcia y Alicante

Murcia y Alicante Nivel naranja: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla (Andalucía), Ibiza, Formentera y Mallorca (Baleares) y Albacete.

Llega un aire atlántico por el norte

Si bien, esta situación está a punto de llegar a su fin, tal y como ha informado la AEMET, gracias a la entrada de un aire atlántico por el que habrá un descenso "notable" de las temperaturas en la mitad noroeste del país.

En cuanto a las temperaturas mínimas, el organismo estatal ha informado de que no bajarán de 20 grados en la mitad o incluso de los 25 en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias.

Como consecuencia de esta ola de calor, la estación de Jerez de la Frontera Aeropuerto, en Cádiz, ha registrado este domingo la temperatura más alta de toda España, con 45,8 grados.y 10 municipios andaluces han sido, de hecho, los más calurosos el 17 de agosto, con máximas que han oscilado entre los 45,8 de Jerez y los 44,9 de Carrión de los Céspedes, en Sevilla.