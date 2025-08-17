Directo| Pedro Sánchez visita el centro de mando de Ourense, mientras las llamas han devastado más de 115.000 hectáreas
Consulta el avance de las labores de extinción contra la oleada de incendios que asolan España.
Asociación de Trabajadores de Incendios pide el cese del consejero de Castilla y León
La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifyl) ha reclamado este domingo la destitución del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por considerarle responsable de una "reincidente negligencia", al recordar los graves incendios de 2021 y 2022, por lo que han reclamado la profesionalización y conversión del operativo en completamente público.
"Exigimos la destitución inmediata de los responsables de la devastadora tragedia humana y medioambiental que vivimos en nuestra Comunidad y de la situación de extenuación en la que nos encontramos", han planteado en un comunicado, en el que consideran que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco tiene estas destituciones como mayor "obligación política, funcional y moral".
Para este grupo de profesionales, pese a los graves incendios de los últimos años, la Comunidad no cuenta con un "verdadero plan de prevención ni una planificación acorde a las necesidades actuales", con unas condiciones laborales para los bomberos de "creciente precariedad e inestabilidad".
En concreto, han denunciado que la Junta no ha cubierto las vacantes que han ido quedando tras la "comprensible huida del maltrato laboral" que observan, lo que lleva a que haya un 30 % de las vacantes sin cubrir en julio de 2025.
Para este grupo de profesionales, el incremento presupuestario del que habla la Junta entre los ejercicios 2023 y 2025 se ha convertido en un "despilfarro" con "licitaciones para el beneficio de empresas privadas, alquiler de autobombas con un sobredimensionado coste, desmantelamiento de torres de vigilancia, compras de tablets y cámaras inútiles, kits intragables de avituallamientos a base de sales solubles y cacahuetes, y un sinfín de caprichos absurdos y mal hacer".
La línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia seguirá cortada al menos hasta mediodía
El servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Galicia continuará interrumpido al menos hasta mediodía de este domingo, como consecuencia de los incendios que afectan a la provincia de Orense.
Los equipos de Adif siguen revisando la infraestructura para descartar posibles daños, según informa el ente gestor de infraestructuras ferroviarias a través de la red social X.
Renfe habilitó ayer dos servicios especiales de trenes en cada sentido entre la capital de España y Zamora, dentro de esta línea de Alta Velocidad.
Cortada la N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo debido a los incendios
Las carreteras N-525 en As Estivadas y la OU-533 en O Bolo se encuentran cortadas debido a los incendios que afectan a la provincia de Ourense, que mantiene la Situación 2.
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la N-525 tiene la circulación interrumpida desde el kilómetro 178 en Guimarei al 181 en As Estibadas en ambos sentidos de la circulación.
Por su parte, la carretera autonómica OU-533 está cortada a la altura de Outardepregos desde el kilómetro 41 hasta el 41.1 en sentido creciente debido al humo y al polvo de los incendios.
Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense a causa de los incendios
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense sigue suspendida a causa de los incendios que asolan la provincia ourensana.
Según ha detallado la empresa pública a través de su cuenta oficial en 'X', también se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Villamartín por un incendio próximo a la vía.
En este sentido, según detalla el Adif, establecieron un plan alternativo de transporte por carretera para trenes Larga y Media Distancia entre Monforte y Ponferrada.
Asimismo, los pasajeros del tren Alvia 1625 que cubre el viaje A Coruña-Barcelona serán trasladados por carretera entre Ourense y Ponferrada.
Renfe recuerda que de los trenes que están suprimidos ofrece a los ciudadanos cambios y anulaciones sin gastos.
Felipe VI visitará este domingo el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz (Madrid) acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles
A las 12:30 horas, Pedro Sánchez visitará el Centro de Coordinación Operativo Contra Incendios de Ourense
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará hoy domingo 17 de agosto por la mañana a las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde mantendrá encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
El jefe del Ejecutivo visitará a las 12:30 el Centro de Coordinación Operativo Contra Incendios de Ourense, tras la cual realizará una declaración a los medios de comunicación (cobertura abierta). En esta visita, Pedro Sánchez estará acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.
Los incendios de agosto en España dejan más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados
La ola de incendios de este mes de agosto en España deja más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados. Este jueves, destacan los incendios de Ourense, Zamora y Jarilla, en Extremadura, que siguen sin control, a los que se suman otros nuevos en Argañán (Salamanca), Valencia y Málaga. En León, la situación ha mejorado.
Además, los incendios siguen complicando el inicio de la Operación Salida, con 12 carreteras cortadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en su boletín de las 18:00 horas, mientras que, a esa misma hora, Renfe informaba en sus redes sociales de que quedaba cancelada de forma definitiva para todo este 14 de agosto la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a la ola de fuegos.
"Suspendidas todas las circulaciones entre Madrid-Zamora-Ourense para la jornada de hoy debido a la evolución de los incendios que afectan a este trayecto", especifica el mensaje publicado este jueves, que deja más de 9.000 personas desalojadas.
En estos momentos, las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 13 incendios en cinco comunidades autónomas.
En este contexto, el Gobierno central descarta declarar el estado de emergencia, aunque el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, ha asegurado que el Gobierno actuará si a alguna comunidad autónoma "se le va de las manos" el control de los incendios.
El fuego se ceba con Extremadura: más de 25.000 hectáreas quemadas
Los incendios que sacuden a la comunidad autónoma de Extremadura han quemado más de 25.000 hectáreas. A ello se suma la preocupación especial del Ejecutivo autonómico ante la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres) en la medida en que el mismo se encuentra "totalmente descontrolado", según ha lamentado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones a los medios, tras la reunión del Cecopi celebrada en la noche de este sábado.
"Si algo nos preocupa, y lo que más, es este fuego de Jarilla, que está totalmente descontrolado y en manos de las condiciones meteorológicas", ha subrayado el consejero, agregando que, en estos momentos, "ni siquiera hay capacidad de extinción en un 70% del incendio".
Estas son las razones por las que Feijoo solicita el despliegue del Ejército
El presidente del Partido Popular, así como varios homólogos autonómicos, han pedido al Gobierno que despliegue al Ejército, además de la UME, para ayudar en las labores de extinción.
Pedro Sánchez visita hoy las zonas afectadas por los incendios de Ourense y León
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este domingo por la mañana las zonas afectadas por los incendios forestales en Ourense y León, donde se reunirá con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
La próxima semana está previsto que el presidente visite otras zonas afectadas por los incendios, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Sánchez visitará este domingo el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense, acompañado del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Posteriormente, el jefe del Ejecutivo se trasladará a Villablino (León), acompañado por el ministro del Interior y por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.
Galicia y Castilla suman 39 incendios activos y el de Jarilla descontrolado
Los incendios forestales siguen devastando el noroeste de la península, ya que a medianoche de este sábado las comunidades de Galicia y Castilla y León sumaban 39 incendios activos, mientras que el de Jarilla, en Cáceres, se encuentra totalmente descontrolado.
Miles de personas siguen evacuadas en las poblaciones afectadas, numerosas carreteras continúan cortadas y aunque algunos incendios son controlados, otros nuevos se van declarando sin que los servicios de extinción de incendios puedan atajarlos todos.