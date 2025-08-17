Directo| Pedro Sánchez visita el centro de mando de Ourense, mientras las llamas han devastado más de 115.000 hectáreas

Asociación de Trabajadores de Incendios pide el cese del consejero de Castilla y León

La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifyl) ha reclamado este domingo la destitución del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, por considerarle responsable de una "reincidente negligencia", al recordar los graves incendios de 2021 y 2022, por lo que han reclamado la profesionalización y conversión del operativo en completamente público.

"Exigimos la destitución inmediata de los responsables de la devastadora tragedia humana y medioambiental que vivimos en nuestra Comunidad y de la situación de extenuación en la que nos encontramos", han planteado en un comunicado, en el que consideran que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco tiene estas destituciones como mayor "obligación política, funcional y moral".

Para este grupo de profesionales, pese a los graves incendios de los últimos años, la Comunidad no cuenta con un "verdadero plan de prevención ni una planificación acorde a las necesidades actuales", con unas condiciones laborales para los bomberos de "creciente precariedad e inestabilidad".

En concreto, han denunciado que la Junta no ha cubierto las vacantes que han ido quedando tras la "comprensible huida del maltrato laboral" que observan, lo que lleva a que haya un 30 % de las vacantes sin cubrir en julio de 2025.

Para este grupo de profesionales, el incremento presupuestario del que habla la Junta entre los ejercicios 2023 y 2025 se ha convertido en un "despilfarro" con "licitaciones para el beneficio de empresas privadas, alquiler de autobombas con un sobredimensionado coste, desmantelamiento de torres de vigilancia, compras de tablets y cámaras inútiles, kits intragables de avituallamientos a base de sales solubles y cacahuetes, y un sinfín de caprichos absurdos y mal hacer".