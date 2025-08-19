Pablo Pombo apunta a Óscar Puente tras los incendios: "Ha demostrado su nivel ético"

El periodista Pablo Pombo ha apuntado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la gestión de los incendios que asolan distintas comunidades autónomas. En su intervención en el programa Por Fin, Pombo ha cuestionado el enfoque del Ejecutivo y señala al dirigente socialista: “Una de las pocas ventajas que le veo a esta ola de incendios es que Óscar Puente sale abrasado porque ha demostrado su nivel ético”.

Pombo ve el Pacto de Estado en materia de cambio climático, propuesto por el Gobierno, como una medida que responde más a una estrategia política que a una solución real: “Es una simpleza reducir todas las causas a una sola. El problema es que, además de una simpleza, es un movimiento peligroso porque obvia todas las demás causas de una realidad que es necesariamente compleja”.

En su análisis, Pombo vincula este planteamiento con lo que considera una estrategia de confrontación por parte del Ejecutivo desde el inicio de la legislatura: “No hay voluntad de solucionar un problema. Hay una voluntad de enfrentamiento que define a este Gobierno desde el primer día de la investidura”, subraya.

“Ha demostrado su autoridad, perdón, su nivel ético, su estatura ética, cosa que en el fondo no está mal del todo”, ironiza sobre Puente.

Y señala que el "que le puso en el ministerio de construcción para destruir la convivencia. Fue el presidente del Gobierno quien lo colocó ahí”.