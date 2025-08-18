La herramienta de Google Maps para visualizar incendios activos y evitarlos en desplazamientos

España atraviesa un verano marcado por cifras históricas de incendios forestales. Tras 16 días consecutivos de ola de calor, los fuegos no dan tregua: en lo que va de año se han declarado 224 incendios, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) de Copernicus. La superficie arrasada supera ya las 344.000 hectáreas, de las cuales 200.000 corresponden únicamente a los últimos cuatro días.

Estas cifras superan incluso los registros de 2022, hasta ahora el año más devastador, y reflejan también un aumento preocupante en la magnitud media de cada gran incendio forestal: los 14 GIF declarados en 2025 han calcinado de media 4.600 hectáreas cada uno, muy por encima de la media histórica de 1.540.

La situación es especialmente grave en zonas como Jarilla (Cáceres), donde el perímetro supera los 130 kilómetros y ya se han quemado más de 12.000 hectáreas. Otros focos importantes se encuentran en Orense y Castilla y León, obligando al corte de carreteras y manteniendo interrumpida durante más de cinco días la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia.

Cómo usar Google Maps para consultar incendios activos

Herramientas digitales como Google Maps se han convertido en un aliado clave para quienes necesitan planificar desplazamientos y evitar áreas afectadas. El servicio de mapas incluye una capa específica de incendios activos, accesible tanto desde la aplicación móvil (iOS y Android) como desde el navegador en maps.google.com.

Los pasos son sencillos:

Abrir Google Maps y pulsar el icono de capas. En ordenador se encuentra en la esquina inferior derecha. En móvil aparece en la pantalla principal. Dentro del menú, seleccionar la opción “Más” o “Capas de crisis”. Activar la capa “Incendios forestales” (Wildfires en algunos dispositivos).

Es importante acercar el zoom del mapa, ya que la capa solo aparece en ciertos niveles de detalle.

Incendios en Google Maps | Google Maps

Una vez activada, el mapa ofrece datos en tiempo real como puntos calientes detectados por satélite, perímetros estimados del incendio y áreas de impacto. Iconos SOS, que incluyen teléfonos de emergencia, enlaces a protección civil y avisos de evacuación.

Si se pulsa sobre un incendio, se despliega una ficha con información ampliada, que puede incluir rutas de evacuación, centros de ayuda o mapas oficiales. Además, Google Maps permite a los usuarios reportar incidencias en carretera, como cortes o desvíos, lo que ayuda a mantener la información actualizada.

Google combina datos públicos con imágenes satelitales y modelos automáticos para ofrecer esta visualización, actualizada con frecuencia. Sin embargo, no sustituye a las alertas oficiales ni a la llamada a emergencias (112). La aplicación sirve para obtener orientación rápida y tomar precauciones en viajes, pero en caso de peligro siempre debe recurrirse a las autoridades competentes.