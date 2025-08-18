El mapa de la DGT en tiempo real con las carreteras cortadas por los incendios

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que hay un total de 14 carreteras cortadas, de las cuales una es nacional, mientras que las otras 13 son secundarias debido a los incendios que están arrasando España. Esta problemática se une a la suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, también por los incendios, por lo que los viajeros se están enfrentando estos días a serios problemas de movilidad.

En concreto, las carreteras cortadas se encuentran en León, con hasta cinco vías cortadas, Zamora con dos, Palencia con una, Cáceres con cuatro y Asturias con una, siendo las zonas que más están sufriendo las devastadoras consecuencias de los incendios.

Estas son las carreteras cortadas por los incendios

Tal y como ha informado la DGT en sus redes sociales, en estos momentos permanece cortada totalmente la N-621 en León -siendo la única nacional, desde el kilómetro 115 a la altura de Portilla de la Reina y hasta el kilómetro 122 en Vejo (Cantabria) sentido creciente debido al humo y polvo de los incendios.

En León, también están cortadas la CL-626 en Puente Almuhey; la LE-2711, en Retuerto; la LE-164, en Yebra y la LE-5228, en Salas de los Barrios.

En Cáceres hay cuatro carreteras secundarias cortadas: CC-218 en Casas del Monte, la CC-219 en Gargantilla, la CC-224 en Hervás y la CC-234 en Valdastillas.

En Zamora son dos las vías que presentar cortes, también secundarias: la ZA-103, en San Martín de Casteñeda y la ZA-104, en Ribadelago.

Por último, en Asturias está cortada la CO-4 en Covadonga, y en Palencia la CL-615 en Guardo.

Dónde puede consultarse la información actualizada

La DGT a través de sus redes sociales actualiza en todo momento el estado de las carreteras. Si bien, para una información más visual puede consultarse la web infocar.dgt.es/etraffic/ donde hay un mapa que indica por colores y niveles de riesgo qué vías están cortadas. También informa de los radares, cámaras u otras informaciones de interés.

Captura de pantalla de la web infocar.dgt | Onda Cero / DGT

Asimismo, está disponible el teléfono gratuito 011, aplicaciones como Google Maps o Waze y el minuto a minuto en la web de ondacero.es así como los boletines informativos.