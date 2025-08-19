"No es desastre natural, es política de abandono": la aplaudida denuncia de un vecino de Zamora por los incendios

Los incendios que arrasan este verano el noroeste de España están dejando imágenes devastadoras: pueblos evacuados, casas calcinadas y más de 100.000 hectáreas arrasadas entre Ourense, León y Zamora. Pero también han despertado la indignación de los vecinos, que denuncian la falta de prevención y la ausencia de medios suficientes para combatir el fuego.

Uno de ellos, Pablo Oria, ha publicado un vídeo en TikTok que se ha viralizado en pocas horas y acumula miles de reacciones y comentarios de apoyo. Sus palabras son un alegato contra lo que define como el abandono del mundo rural y de los servicios públicos forestales.

"Estamos ardiendo y no se está haciendo nada"

En su denuncia, Oria describe la magnitud del desastre con crudeza: “Estamos ardiendo y no se está haciendo nada. Se están quemando casas, pueblos enteros, coches, animales, cultivos y todo el campo. Es como si ardiera diez veces la ciudad de Barcelona”, lamenta.

El vecino recuerda que no es la primera vez que la zona sufre este drama. “Hace tres años, aquí mismo, en la Sierra de la Culebra, ya se quemaron más de 40.000 hectáreas”, denuncia, señalando que los mismos errores de gestión se repiten verano tras verano.

Falta de prevención: “Los incendios se apagan en invierno”

Oria apunta directamente a los responsables políticos por no invertir en planes de prevención que estén activos todo el año: “Dicen que mantener un plan de incendios forestales durante todo el año es innecesario y un gasto de dinero. Pero no es innecesario. Los incendios se apagan en invierno con desbroce, haciendo cortafuegos y dejando a los ganaderos limpiar el monte con sus animales. Y eso no se está haciendo”, denuncia.

Vecinos y brigadistas desbordados

Mientras tanto, son los propios habitantes quienes tratan de defender lo suyo: “Es, una vez más, el pueblo quien tiene que intentar salvar al pueblo, porque los bomberos y brigadistas que hay están agotados y no son suficientes”, asegura.

El joven pone el foco en las duras condiciones laborales de quienes se juegan la vida contra las llamas: “Están haciendo jornadas de 15 y de 20 horas ganando 1.300 euros al mes”, explica, en un mensaje que ha despertado indignación en redes sociales.

“No es un desastre natural, es política de abandono”

Su reflexión final ha sido la más compartida: “Esto no es un desastre natural, es una política de abandono del medio rural y de los servicios públicos forestales. Así que si estás viendo esto, haz ruido, porque si no se cuida el monte todo el año, el monte nos quema a nosotros”.

“No son solo hectáreas lo que se pierde, son pueblos, animales y vidas enteras”, escribió el propio Oria en el pie del vídeo, que sigue acumulando reacciones.