España en llamas

Una vecina de Hervás, uno de los pueblos afectados por los incendios en Extremadura: "Es una pesadilla medioambiental y económica"

Marta Bastos ha afirmado en Más de uno que las consecuencias económicas para el Valle del Ambroz aún se tiene que cuantificar pero alcanzarán los cientos de miles de euros.

Samuel Portillo

Madrid |

Miguel Ondarreta ha hablado en Más de uno con Marta Bastos, una vecina de Hervás (Extremadura), un pueblo situado en el valle del Ambroz que en los últimos días ha estado amenazado por el incendio de Jarilla, lo que obligó incluso a confinar a la población del municipio hasta este mismo martes.

"Es una pesadilla, es nuestro pulmón y nuestra joya", ha afirmado Marta refiriéndose al valle que han atacado las llamas. Aun así, ha subrayado que afortunadamente gran parte ha quedado a salvo. Para ella, la situación no solo supone un problema medioambiental, sino también económico: "Han sido siete años sin descanso y ahora podemos estar hablando de cientos de miles de euros en pérdidas".

La vecina ha explicado que se han cancelado totalmente las reservas turísticas, lo que ha afectado gravemente a todos los que viven del sector. "No se pueden separar las políticas de un lado y del otro", ha advertido, llamando a dejar de lado las diferencias y a trabajar de manera conjunta. También ha reconocido que muchas personas están valorando marcharse ante la situación.

Respecto a la visita del presidente del Gobierno, Bastos ha señalado como los principales factores impulsores del incendio el cambio climático y eléxodo rural, que ha dejado el monte abandonado. En este sentido, ha pedido una autorreflexión sobre el futuro que queremos, lamentando “la rabia de ver cómo unos y otros se pelean”.

Por último, ha remarcado la necesidad de contar con personas que trabajen por un monte limpio, ha agradecido los esfuerzos de los profesionales y vecinos que han luchado contra el fuego y ha recordado el valor turístico que aún conserva el valle.

