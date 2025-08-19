El alcalde de Cangas del Narcea y la lucha de los vecinos contra los incendios: "Estuvieron más de 10 horas solos"

Los incendios continúan asolando España, aunque con la bajada de las temperaturas y la llegada de algunas precipitaciones se espera que la situación mejore. Es la esperanza del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, quien ha relatado en 'Más de uno' cómo los vecinos de algunos pueblos tuvieron que hacer frente solos durante horas a las llamas. "Estuvieron solos salvando su pasado, su presente y su futuro", ha expresado.

Tal y como ha contado el alcalde, Cangas del Narcea tiene una superficie de 824 kilómetros cuadrados y abarca 300 núcleos rurales pequeños. Es precisamente la población de estos lugares la que no se quiere ir. "Los pueblos donde se aconsejó que la gente dejara sus viviendas y se les habilitó zonas para que pudieran pasar la noche, pero no fue aceptado por los ciudadanos. Quieren quedarse en sus casas".

Fontaniella ha contado cómo uno de los fuegos afectó a cinco pueblos, rodeando por completo a uno de ellos. Ni los bomberos ni los helicópteros pudieron entrar, por lo que "fueron los propios vecinos los que defendieron el pueblo". De no ser por ellos, "el pueblo estaría totalmente calcinado" ha señalado.

"Tuvo un final feliz" ha expresado el alcalde, aunque ha reconocido que "se jugaron la vida". Los vecinos pasaron más de 10 horas enfriando los alrededores del pueblo, apagando las llamas con lo que tenían a mano "hasta que pudieron entrar los aviones y helicópteros, pero se vieron solos salvando su pasado, presente y su futuro".

Se espera que con el paso de las horas mejore la situación, ya que "ha habido un cambio trascendental" en el clima, tras tres semanas calurosas. "Ahora mismo hay 18 grados, en las zonas altas donde el fuego hay niebla y para esta noche dan lluvias. Estamos esperando a que ese agua también nos ayude, un refuerzo que venga del cielo" ha concluido José Luis Fontaniella.